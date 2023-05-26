建行接管01母企股權增至50.85%

透過協議獲得 未披露來源

值得留意的是，早前德勤何國樑、侯佳伶及葛俊3名高層亦申報已成為南海控股大股東于品海間接全資擁有的「Pippen Limited」、「Rosewood Assets Ltd.」、「First Best Assets Limited」及「Unicorn Assets Group Limited.」的聯席接管人，接管了南海控股45.82%權益或314.54億股股份。而上述股份權益與于品海於2017年至2021年先後9次披露向建行抵押南海股份數量脗合。

翻查南海控股年報，于品海除了以上述4家子公司持有南海權益，亦經一間「Staverley Assets Limited」持有南海權益，此公司尚未申報被接管，未知是否涉及今次事件。根據截至2021年12月22日，于品海持股59.25%或406.73億股。

日前南海控股曾就于品海持股遭接管一事發公告，指押記股份一直被提供作為指派人向大地控股的子公司提供貸款的抵押，指已委託接管人管理其在相關抵押文件條款下的權利。接管安排與公司本身或其資產無關。押記股份的接管安排並不代表公司控制權發生變動。