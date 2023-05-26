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經濟

長汽舉報比亞迪排放不達標 股價雙雙挫逾半成

【明報專訊】國產車掀起內鬥暗湧，老大哥長城汽車（2333）自爆舉報新能源車一哥比亞迪（1211）。長城汽車昨日於微信發聲明，指今年4月11日已向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交材料，舉報比亞迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標等問題。長城聲明又指出，環境保護主管部門對涉嫌違反環境保護法律、法規等違法行為，應當進行初步審查，如符一定條件更應予以立案。目前長城汽車正密切關注該案的立案及處理進展。

長汽稱密切關注處理進展

比亞迪發聲明指，堅決反對任何形式的不正當競爭行為，並保留法務訴訟的權力，強調產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。聲明指出，長城所講的情况，測試車輛由長城購買、保管及安排送檢，中汽中心（天津）按長城的要求進行相關項目檢測。就測試車輛而言，不符合國家標準要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成3000公里磨合後測，而長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為450至670公里。鑑於以上，比亞迪認為其檢測報告無效，長城不能以此作依據。

比亞迪指長汽檢測報告無效

比亞迪強調，歡迎有關部門隨時過來調查、取證和檢測，公司作為全球第一家推出插電式混合動力汽車產品的企業，在插混技術上有20多年的積累和替代，不像有一些同行想的那麼簡單。

比亞迪更在聲明末段指「新能源事業發展至今，相當不易！中國品牌成長到今天，也相當不容易！希望大家多做有利於行業，有利於中國品牌的事！」

長城汽車及比亞迪股價昨日雙雙跳水，長城昨曾低見8.32元，收報8.37元，跌7.31%；比亞迪曾低見232.4元，收報234.6元，跌5.4%。

相關字詞﹕比亞迪 長城汽車 國產車 內鬥

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