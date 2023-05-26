網易首季盈利升54% 派每股季息9.3美仙

美股盤前曾升2.5%

期內集團淨收入升6.3%至250億元，收入主力的遊戲及相關增值服務淨收入增7.6%至201億元，其中來自在線遊戲的淨收入佔遊戲及相關增值服務淨收入的92.7%，來自手遊淨收入佔在線遊戲淨收入的72.3%；創新及其他業務淨收入增加12.8%至19億元；但有道淨收入則減少3.1%至12億元。

季內網易的經典旗艦類遊戲《夢幻西遊》和《大話西遊》系列保持人氣，派對手遊《蛋仔派對》用戶數增長強勁，在第一季度登頂中國 iOS 遊戲下載榜。網易首席執行官兼董事丁磊表示，非常期待今年推出多款遊戲新品，將更具多樣性及覆蓋更廣泛地域，其中《逆水寒》手遊將於6月30日推出，《哈利波特：魔法覺醒》海外版將於夏季推出，而《蛋仔派對》亦計劃進軍海外市場。

毛利率方面，首季遊戲及相關增值服務的毛利率為66.7%，上一季和去年同期分別為59.1%和62.2%，管理層解釋，主要因為上一季度在營業成本中一次式確認若干代理遊戲的版權費用，以及自主研發、合作開發和代理遊戲的收入組合變動，終止部分毛利率較低的遊戲。

被問及未來會否調高派息比率，管理層只表示，現時派息比率約30%，除了派息，亦會透過回購去與股東分享公司利潤，未來會不時審視情况。

丁磊提到，除了遊戲業務，雲音樂和有道也在持續推動內容創新，至於網易在AI方面的投入，他形容AI大模型的發展百花齊放，各大廠商產品大同小異，認為落地場景是最關鍵，真正的AI勝利者必要選擇適當場景，做出符合用户體驗的AI產品，他又指，隨着技術不斷發展，未來在大模型上的研發費用會逐漸減少。