明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美團首季經調整純利55億 大勝預期

【明報專訊】美團（3690）公布今年首季業績扭虧為盈，經調整純利創歷史新高見54.9億元（人民幣，下同），更遠勝市場預期的19.5億元；期內盈利錄得33.6億元（見表），去年同期虧損57億元，亦好過預期的蝕2.1億元。美團首席執行官王興表示，繼續通過直播、短視頻等新營銷方式推動消費，料今季外賣業務可實現按年高訂單量增長。

通過直播短視頻等推動消費

美團業績遠勝市場預期，惟昨日績前股價受壓，收市報126元，跌3.37%。

集團核心本地商業分部今年首季收入按年升25.5%至429億元，經營溢利更增長逾倍至94億元，經營利潤率亦提高8.2個百分點至22%，當中餐飲外賣及美團閃購上季收入均按年錄增長。新業務分部方面，收入按年增長30.1%至157億元，經營虧損按年收窄40.5%至50億元，美團買菜今年首季交易額按年增長逾五成。

王興表示，受惠於經濟復蘇及美團持續支持商家線上營運及開設新門店，今年3月起餐飲外賣業務錄得強勁增長，訂單量按年升兩成，4月亦看到每日訂單量呈按月增長趨勢，上月新增門店亦按年升25%。他指出，美團通過直播等形式推動消費，更帶來額外流量和訂單量增長，4月以來低線城市、低頻用戶等需求持續回升，預計第二季外賣業務可實現按年高訂單量增長。

美團提到，隨着今年首季線下消費復蘇，到店業務交易額及收入增速逐月提升，將持續加強內容呈現能力、加強短視頻形式， 並推出「特價團購」等，為消費者帶來者提供深折扣服務。王興表示，近月推出短視頻應用程式，以滿足商家對綜合營銷的需求，3月亦在深圳推出新的營銷工具「神槍手」，整合直播、視頻等形式，銷售折扣產品，料於5月推廣至北京。

到店酒店及旅遊快速增長

到店、酒店及旅遊業務業務方面，王興表示，清明節及五一勞動節期間的實際總交易額（GTV）按年及按季均快速增長，達至去年4月的3倍規模；單計五一勞動節的GTV亦按年增長兩倍以上。他又指出，為提高低線城市的滲透率，美團已降低部分服務類別和低線城市訂閱服務門檻，簡化商家入駐流程，鼓勵更多商家加入平台，使用其線上營銷服務。

相關字詞﹕到店 神槍手 餐飲外賣 核心本地商業 五一勞動節 首季業績

上 / 下一篇新聞