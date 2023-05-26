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經濟

拆局：指內地人乏信心 彭博籲降準振經濟

【明報專訊】內地經濟復蘇差過預期，彭博經濟研究指出，過去內地以基建投資刺激經濟，在疫情和防控措施抑制需求下是有其道理，不過內地經濟目前面對的威脅是缺乏信心，因此認為當局需不同政策組合推動經濟成長，其中具有信號效應的貨幣政策寬鬆，應扮演更重要角色，以提振市場信心。相對下調貸款基準利率，彭博認為下調存款準備金率更為有效，以經濟模型計算，若人民銀行第二季降準0.25個百分點，可為今年經濟增長提速0.3個百分點至6%。

人行今年3月出乎市場預期降準0.25個百分點，彭博指本季若以同一幅度降準，可釋放5000億元（人民幣，下同）資金用於放貸，等於去年下半年用財政刺激的新增專項債券額度。

人行已連續9個月沒有下調中期借貸便利（MLF）利率，彭博指若人行選擇下調MLF，則需要減息0.2厘至0.25厘，才能達到推動今年經濟增速提升0.3個百分點。彭博又指，利用貨幣政策工具，有助提高市場資源配置，也是內地的長期目標。

貨幣政策助提高資源配置

新冠疫情期間，內地較少使用貨幣政策刺激經濟，大多使用財政政策措施，主要通過基礎設施投資實現，雖然近期內地經濟復蘇出現波折，但內地仍不願意調整政策，認為必須作出改變。

此外，彭博指出，基建投資作為財政刺激的缺點也正在增加，項目依靠政府發債提供資金，擠壓私人投資，而且內地近年經濟增長放緩，醫療開支大幅增加，也令地方預算相當緊張，大型基建項目開支不能直接帶動家庭支出，或不會直接提振市場情緒。報告仍肯定財政政策可發揮重要作用，但除了在基建以外，應針對性向投向最脆弱的家庭，及延長對小型民企的社保繳費豁免，可提高民企的招聘和投資能力，也有助於提高市場信心。

相關字詞﹕降準 中國經濟 中期借貸便利（MLF） 減息 貨幣政策 經濟增長 人民銀行

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