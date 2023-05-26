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經濟

恒指3連跌失19000關 滬深股同挫 人幣近半年低 近百億外資撤A股

【明報專訊】美國債務上限問題未解決，加上人民幣持續貶值，在岸人民幣兌美元昨跌近半年低位，港股、A股同受壓。港股跟隨A股跌勢，於長假前跌穿19,000點關口，見今年收市新低，3日累跌931點。人民幣持續受壓成外資對港股及A股趨審慎的關鍵，滬深股通北向交易合計淨流出96億元人民幣，連續3日流出，累計走資220億元人民幣。若下周資金流向未見逆轉，將繼4月後第2個月外資淨流出A股。總結本星期4日市，恒指跌703點，連跌三周，科指更連跌八周。

恒指昨低開185點，即失守19,000點大關，美匯指數高見104.162，人民幣兌每美元貶值至7.0751元，跌至近半年低位，午後恒指跌幅擴大，最多跌495點，低見18,620點，尾市跌幅略為收窄，全日跌369點或1.9%，收報18,746點；國指收報6333點，跌144點或2.23%；科指挫2.2%，收3691點。北水由上日淨沽35億元，轉至淨買入72億元，為1個月最多，盈富基金（2800）全日錄43.7億元北水淨流入，為吸資最多股份。

截至昨晚11時，恒指夜期報18,627點，低水119點。

夜期早段續低水119點

科網股齊捱沽，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌3%，美團（3690）公布季績前跌3.4%，單單3股已拖累大市跌123點；京東集團（9618）插3.8%，創來港上市以來新低。汽車股亦重挫，首季虧損擴大的小鵬（9868）與蔚來（9866）同插9.3%，被長汽（2333）舉報污染物排放不達標的比亞迪（1211）跌5.4%，長汽更跌逾7%（見另文）。

中特估概念股繼續無運行，平保（2318）、中壽（2628）齊跌至約1個月低位，招行（3968）跌逾3%，見3個月低位。內房沽壓亦大，合景泰富（1813）、融創（1918）、佳兆業（1638）、雅居樂（3383）、融信中國（3301）均見上市低位。遭滙證降評級至「減持」兼大削目標價的東方海外（0316）急跌7%，為跌幅最大藍籌。

分析：內地經濟復蘇不似預期

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，除了人民幣下跌，經過首季業績，市場似乎已準備調低企業的估值及盈利預測，加上內地經濟復蘇不似預期，都是大市近日尋底原因。第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指昨跌至年內新低，相信短期跌勢會加速，後市仍有繼續向下探底風險，如以去年10月底14,597點升到今年1月的22,700點高位累升8103點計，以回吐0.5倍和0.618倍黃金比率量度，恒指的回吐目標分別可見18,648點和17,692點。

明報記者

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