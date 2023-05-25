葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為

尹德輝曾任職多家房地產上市企業，其中包括世界五百強TESCO地產集團、嘉華集團、震雄/上海寶鋼地產集團等企業，而他在2017年最後一次打工是任職南豐中國華南區總經理，跟着便正式創業、出資與大族控股合作在深圳發展數個城市更新地產項目，幾個月後，大族控股希望轉攻本港房地產市場，他亦因此從內地回流本港發展。

回憶2017年內房在本港大舉投資的情况，尹德輝仍然記憶猶新：「當時很多內房都想在本港插旗，恒大（3333）既買山頂豪宅又買灣仔全幢商廈，中海外（0688）亦以呎價萬多元買入啟德地皮，而龍光地產（3380）及合景泰富（1813）的合資公司則以168.6億元投得鴨脷洲利南道地皮，每呎樓面地價更達22,118元，我便是在那個時代從內地回本港發展房地產市場。」

2017年創業 伙內房攻香港市區重建

尹德輝表示，旗下駿高集團原先擬直接伙拍大族控股在2017年回港發展房地產市場、主攻舊樓重建，惟由於每個發展項目數以億元計，規模較大，於是駿高集團先與本港老牌紡織商蔡氏家族組成宏達投資，再與大族控股合作。

他表示：「當時大族控股決定來港發展，它是上市公司大把本錢，我比較穩陣，找來本地蔡氏家族合作，成立宏達投資，我持有部分股份，亦由我來操盤，跟着再以宏達投資與大族控股合作。」第一個項目是收購長沙灣醫局街舊樓項目，大族控股及宏達投資分別佔75%及25%權益，現已發展為新盤弦雅；另外，宏達投資2018年開始亦與佳寧娜合作，收購海壇街舊樓項目，現已發展為新盤佳悅。

合作方財困 無阻弦雅交樓

宏達投資與大族控股合作發展本港地產項目兩年多後，大族控股於2020年初提出擬將所有有關權益轉售予佳兆業，並就此徵求尹德輝同意，他回憶說：「當時大族控股老闆對我表示，佳兆業希望購入大族控股旗下本港地產項目，就此徵求我的同意，我覺得佳兆業比大族控股規模大，而且是本港上市公司，於是就此同意。」

在2020年中，佳兆業向大族控股購入醫局街舊樓項目75%股權後，宏達投資仍然持有25%，並且由尹德輝負責於2020年底賣樓，命名為弦雅，為單幢住宅，涉及95伙，至今已沽出所有單位，平均成交呎價約2.1萬元，2021年底已經入伙。換言之，雖然佳兆業在2021年中開始出現財困、債務違約，惟由於弦雅由宏達投資負責「操盤」，佳兆業僅作為財務投資者，故項目仍能交付予買家。

伙佳寧娜發展佳悅已售1/3

至於宏達投資與佳寧娜合作發展的海壇街舊樓重建項目，命名為佳悅，已於去年7月開始發售，尹德輝形容，該新盤銷情同樣理想，他說：「佳悅全盤有115伙，去年7月開始推出62伙，至今已賣出41伙，分別佔已推及全部單位三分之二及三分之一，平均呎價逾19,000元；餘下未推出部分單位擬等現樓於年底落成時再推售。」

雖然今年以來本港新盤市場焦點是呎價在17,000元以下的新界盤，但尹德輝表示，當這些大盤售罄後，個別未能選中心水單位的買家，認為佳悅作為市區新盤售盤也只是略高於新界新盤，也會轉為選購佳悅。

青山道舊樓強拍土審駁回 項目已和解

另外，宏達投資與佳寧娜合作發展的長沙灣青山道296至306號項目，2021年已斥資約8200萬元購入青山道296至298號全幢，若成功與於2019年申請強拍的青山道300至306號項目合併發展，地盤面積約8000方呎，假設以地積比率9倍重建，可建樓面約7.2萬方呎。

雖然上述強拍申請去年9月曾被土地審裁處駁回，但尹德輝在是次訪問中表示，宏達投資與佳寧娜近日已就此與相關業主和解，料項目將可順利推進。

明報記者 葉創成

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