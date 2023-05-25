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經濟
2023年5月25日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力
天瀧首推低座7伙 周日起招標發售
太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅
西營盤國光書局舖2700萬易手
新德園洋房7.48萬租出 呎租27元
中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主
翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年
盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億
兩新股暗盤齊破底 宏信建設大跌兩成
隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多
彭博：萬達擬售內地20家購物中心
小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈
各項業務改善 整體毛利率新高
匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲
聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員
小鵬首季淨虧損擴大 料次季收入最多跌四成
知乎首季虧損收窄 付費會員收入新高
眾安銀行擬向散戶推虛擬資產交易股務
同程首季經調整溢利升逾倍
英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款
新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%
標普降軟銀至更深「垃圾級」
Nvidia：美遏華晶片損美科企
張兆聰：光伏玻璃價回升 候吸福萊特
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
劉思明：A股港股再尋底 回穩還看中特估
周顯：被最高級騙子騙了也甘心
湯文亮：分析員不敢做的樓市調查
葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為
舊樓80%業權申強拍 須符合兩條件
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
【明報專訊】招金礦業中線或下試9.7元（圖）
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