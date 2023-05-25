標普降軟銀至更深「垃圾級」

債限陷僵局 6月到期美債息升穿6厘

軟銀集團上季通過預付遠期合約，出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票。軟銀本月早前稱，實際上已用上所有剩餘的阿里巴巴股份進行融資。這導致軟銀的基金業務中，投資於非上市公司股份的比例升至近40%，促使標普警告軟銀在應對外部環境變化時更為脆弱。軟銀目前期望旗下晶片設計公司安謀（Arm）上市後，上市資產比例顯著回升。市場人士對安謀的估值介乎300億至700億美元之間。此外，美國兩黨的債限談判陷入僵局，6月到期的美國國庫券孳息率升穿6厘，美股3大指數昨早段下滑，道指跌逾200點，納指跌約1%。

（綜合報道）

[國際金融]