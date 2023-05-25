標普降軟銀至更深「垃圾級」

【明報專訊】評級機構標普將日本軟銀集團（日：9984）原已是「垃圾」級別的長期信用評級，打入更深的「垃圾級」，由原本BB+的最高非投資級別，下調至BB級，理由是軟銀出售阿里巴巴（美：BABA；9988）股票等上市資產後，更容易受到私募市場估值波動的影響。軟銀表示，信評降級不會影響軟銀的借貸成本及管理資產負債表的方式，強調軟銀擁有超過5萬億日圓（約2817億港元）的充足現金儲備，短期內毋須發行新債。
債限陷僵局 6月到期美債息升穿6厘
軟銀集團上季通過預付遠期合約，出售了價值約72億美元的阿里巴巴股票。軟銀本月早前稱，實際上已用上所有剩餘的阿里巴巴股份進行融資。這導致軟銀的基金業務中，投資於非上市公司股份的比例升至近40%，促使標普警告軟銀在應對外部環境變化時更為脆弱。軟銀目前期望旗下晶片設計公司安謀（Arm）上市後，上市資產比例顯著回升。市場人士對安謀的估值介乎300億至700億美元之間。此外，美國兩黨的債限談判陷入僵局，6月到期的美國國庫券孳息率升穿6厘，美股3大指數昨早段下滑，道指跌逾200點，納指跌約1%。
（綜合報道）
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