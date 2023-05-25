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經濟
國際金融

英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款

【明報專訊】英國競爭及市場管理局（CMA）公布臨時調查結果，指花旗集團（美：C）、德銀（德：DBK；美：DB）、匯控（0005）、摩根士丹利（美：MS）和加拿大皇家銀行（加：RY；美：RY）5家大型跨國銀行的交易員，在2009至13年間於彭博終端機的網上聊天室，共享市場敏感信息，互相通報有關英國國債及英國國債資產掉期（swaps）的資訊，包括買賣盤定價細節及交易策略等，違反英國競爭法，部分涉案銀行恐面臨罰款。

德銀和花旗已承認，涉及違反競爭的活動。CMA表示，是收到德銀通風報信，對銀行交易員之間互通交易信息的行為展開調查。CMA透露，根據其監管政策，即使臨時調查結果最終維持不變，已承認違法的德銀將不會被罰款。花旗亦承認參與違反競爭的活動，並在調查期間申請寬大處理，因此若最終裁定其違反競爭法，針對花旗的罰款亦可獲部分寬免。匯控、摩根士丹利和加拿大皇家銀行迄今未承認任何不當行為。

涉案的銀行交易員被指在多個一對一的對話中，互通交易信息。部分涉嫌違法的行為，發生在英國債務管理辦公室（Debt Management Office）銷售英國國債期間，以及英倫銀行的債券回購拍賣，後者是英倫銀行量寬政策的一部分。

納稅人養老基金或受損

CMA表示，尚未決定是否有足夠證據，證明這些銀行違反競爭法，從而對任何一家銀行採取執法行動，而在採取下一步行動或宣布罰款前，將考慮銀行的進一步陳述。CMA的執法行動執行主管Michael Grenfell稱，這些活動的性質非常嚴重，可能會使納稅人、養老基金和金融機構無法享受債券產品交易在充分競爭下帶來的好處。

匯控否認 擬續提出理由申辯

CMA自2018年11月啟動調查以來，鮮有披露涉案的交易涉及哪些金融領域。摩根士丹利的發言人表示，不同意CMA的臨時調查結果，打算對其提出異議。匯控向路透社提供電郵回覆，否認違反英國競爭法，並打算在等待CMA最終判決期間，繼續提出理由申辯。加拿大皇家銀行則表示，無法就正在進行的監管問題發表評論，但已跟CMA充分合作，嚴肅對待任何關於員工不當行為的指控。

歐洲反壟斷機構也在密切關注銀行業是否在債券市場存在串謀交易的行為。歐盟委員會去年向德銀提出正式投訴，指其對歐元計價的債券懷疑存在串謀行為。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加拿大皇家銀行 摩根士丹利 匯控 德銀 花旗集團 英國競爭及市場管理局（CMA） 英國 反壟斷 串謀

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