小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈

明報記者 蕭嘉聰

智能手機業務收入按年跌24%

小米昨日績前收市報10.4元，全日跌3.35%，成交6.19億元。集團今年首季三大主要業務收入按年按季均全面倒退，其中主要收入來源智能手機業務收入為349.85億元，按年及按季分別下跌23.6%及跌4.6%，銷量按年減少21.1%至約3040萬部，平均售價（ASP）按年下跌3.1%至1151.6元，主要是由於境外市場加大清存貨力度，部分被內地高端智能手機出貨量的貢獻導致的ASP增加所抵消。

今年首季銷售成本按年減21%

物聯網（IoT）及生活消費產品業務今年首季收入按年及按季分別跌13.5%及21.5%，期內智能電視及筆記本電腦及境外市場部分生活消費產品的銷售額減少，不過智能大家電品類收入有所增加；以廣告收入為主的互聯網服務表現就相對較佳，收入按年只跌1.2%，主要來自金融科技業務及廣告業務收入減少，惟部分被遊戲業務收入增加所抵消。不過，小米今年首季銷售成本按年減少21%至478.56億元，整體存貨金額亦按年跌21.4%至426億元，為近9個季度以來新低。

指已組建AI實驗室大模型團隊

小米指出，今年4月正式組建AI實驗室大模型團隊，現時AI領域相關人員已超過1200人，將不斷挖掘AI相關的用戶場景，發揮自身技術優勢，並以開放的態度與合作伙伴開拓更多機會。

盧偉冰表示，已確定小米不會像OpenAI一樣建立通用大模型，而是將AI與業務結合協同，利用AI技術提升內部效率。