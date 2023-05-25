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經濟

彭博：萬達擬售內地20家購物中心

【明報專訊】近期大連萬達集團因商管IPO推遲及債務問題而被推上風口浪尖，最新據彭博引述知情人士指，萬達正考慮出售位於中國富庶地區多達20家的購物中心，並已接洽包括保險公司和資產管理公司在內的潛在投資者，以試圖避免出現流動性緊縮。

據指，今次萬達商討剝離其在江蘇和浙江兩省及上海的部分購物中心，而萬達正在為每個購物中心尋求約7億元（人民幣，下同）至8億元的估值，具體取決於項目的位置和業務。

另一名知情人士指，位於上海一家購物中心的售價可能高達10億元。報道又指萬達還可能探索其他選項，包括出售購物中心的股份，或根據投資者需求出售該地區更多購物中心。但據指萬達對出售項目仍在評估中，亦有可能決定保留這些資產。萬達代表則未有立即回應彭博的置評請求。

萬達商管欲回購7月到期債券

本周萬達表示計劃壓縮個別部門後，市場對於集團償債能力的擔憂加劇。據知情人士透露，萬達商管已告知詢問其償債計劃的投資者，公司將會考慮回購7月23日到期的4億美元債券。連同可能出售部分購物中心的消息，帶動該筆債券於周三盤間大漲。據彭博匯總數據顯示，萬達附屬公司4億美元7月23日到期的美元債券每1美元面值買價上漲10美分，至79美分。

此前，萬達商管還告訴個別詢問其償債問題的投資者，公司在海外至少有4億美元未受限制的現金。

摩根士丹利日前一份報告提到，萬達自2015年已拓展第三方業主的商場項目，截至2022年有660個合約項目，353個為第三方業主項目。但這些項目多位於低線城市。而自2017年萬達減少收購土地以來，第三方業主項目已為其主要增長渠道。

報告又指出，自發改委今年三月將消費基礎設施納入REITs試點範圍後，該行預計中國首家購物中心REITs將於未來6至12 個月內上市。此里程碑將為商場業主提供退出的選擇，並促使商場業主使用專業運營商，以改善商場的運營效率，以使商場項目符合成為REITs的資格。

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