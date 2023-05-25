盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億

南北水齊走資 A股流出45億

翻查港交所數據，在本月16至17日兩日間盈富至少錄約40億元北水淨買，惟18至22日又被約48.9億元北水淨沽；盈富本周二再吸納21億元北水，昨日則被淨沽27.5億元，數日間北水反覆大舉進出盈富。

恒生中國企業（2828）同樣多次錄北水大舉流出及流入，周一則至少錄9.5億元北水淨沽盤，周二獲約10億元淨買，昨日再錄6.8億元淨沽；另南方恒生科技（3033）周一至少錄4.6億元北水淨沽，周二獲約1.5億元淨買，昨日再被淨沽1.1億元。

南北水昨日齊齊流出，港股通南向交易淨流出35億元，滬深股通北向交易則淨流出44.8億元人民幣。

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，有機會是投資者短炒ETF，趁價低時買入，跌穿支持位則急沽，恒指千點亦有半成波幅，近期大市波動，造就更多短炒套利或止蝕活動。

港股跌315點 成交續不足千億

恒指昨日繼續回吐，低開151點，午後跌勢轉急，收報19,115點，挫315點或1.62%。大市交投稍見改善，錄979.7億元，仍連續第5個交易日低於千億元水平。

昨日76隻藍籌股中，僅得10隻逆市升，1隻無升跌，其餘均下跌。其中內房股重創，龍湖（0960）插7.9%，藍籌中最差，碧服（6098）及中海外（0688）分別挫3.7%及3.4%。

內房重創 重磅科網股捱沽

重磅科網股全線跌，阿里巴巴（9988）、京東（9618）、百度（9888）、網易（9999）挫逾2%；騰訊（0700）跌約1%。阿里健康（0241）季績雖勝預期，績後仍被大手拋貨，插4.5%。內險股受壓，中人壽（2628）、平保（2318）均跌約2.7%；濠賭股亦捱沽，金沙（1928）插逾半成，銀娛（0027）跌4.3%。