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經濟

翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年

【明報專訊】中海油（0883）今次舉行的資本市場調研及媒體參觀活動，旗下中國海油深圳公司的發展正為重點所在。該子公司既見證南海東部油田40周年，亦正着手增建鑽探平台，並且調配「南海奮進」號（浮式生產儲卸油裝置，或FPSO）翻修，配合未來發展增產所需。

增建鑽探平台 提升深水開發能力

中海油透過深圳分公司，正於位於珠海的中海油福陸修建惠州26-6及恩平18-6等鑽探平台，亦將服役20年的「南海奮進」號送到深圳友聯船廠翻修及提升，料延壽最少約10年，改投惠西油田群服役。種種措施，用作未來發展及增產所需。在此之前，該深圳分公司參與的南海東部油田，已由90年至今量產3.5億噸油當量，去年更首次突破量產2000萬噸油當量，年內該公司冀推進3個項目投產，並提升深水開發能力。該子公司亦擬配合大灣區發展，在海上實施內地首個百萬噸級二氧化碳封存項目。

中海油相關負責人指，集團對FPSO的需求仍大，因此不會純將舊船改造浮動油庫（FSU），反而會留意更多「南海奮進」號的項目發展。另該集團繼續物色併購，就算在南海東部的深水氣田項目的合作伙伴長和（0001）旗下赫斯基能源與Cenovous合併，雙方繼續合作，並謂市場同業的併購合作屬平常事。

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