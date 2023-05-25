明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主

【明報專訊】近期港股市場一度熱炒「中特估」（具中國特色估值）概念，中國海洋石油（下稱中海油）（0883）在本周一至三在深圳及珠海舉行資本市場調研及媒體參觀活動，相關負責人在席間，也大談傳媒及投資界關注的中特估概念。他們直言，自美國前總統特朗普政府實施制裁後歐美機構股東退出中海油投資，轉由香港、新加坡及中東投資者接手。今後若要提高集團的價值，需要投資者、監管機構及公司三方努力，集團亦會繼續維持派息比率在四成水平回饋投資者。

明報記者 陳偉燊

有關負責人提及，在特朗普政府於2020年底宣布制裁前，原本中海油有75%流通股份在歐美投資者手上，當中歐洲及美國投資者各佔比30%及45%。但是當制裁實施後，美國投資者不能再沾手中海油股份，致股東結構有變，變成內地、香港、新加坡及中東投資者持貨為主。本報翻查彭博資料顯示，中海油頭五大機構投資者有三家為中資基金，易方達、嘉實及中庚基金各佔1.16%、0.53%及0.44%（見表）。另港交所數據顯示，北水現持有中海油已發行股本18.5%股份。

五大機構股東 中資佔3位

經此一變，中海油負責人指，過去兩至三年自美國退市，並且回到A股上市，儘管股本回報率比其他企業而言維持非常高水平及領先其他公司，甚至在此前宣布派發特別息（每股1.18元），股價已有上升，但是其港股一直被低估。他理解到，香港大市既不是很明白油氣企業，加上歐美投資者退出，當局提出「中特估」引起注視。不過，負責人仍認為：「這需要投資者、監管機構及公司努力去提高價值，亦要提升綜合競爭力」。他們在加強與投資者溝通同時，亦注重投資者回報，既繼續做到每年股息派發率不少於40%，亦視乎股價做好回購。

覓併購項目 年撥50億減碳節能

在大談「中特估」概念同時，該負責人明言，繼續尋求降本增效，例如在今年到後年將年產量按年遞增，今年目標達6.5億至6.6億桶油當量，到2025年增至7.3億至7.4億桶之外，甚至實現在打風的情况下繼續生產運作。集團亦有意在中亞、中東如伊拉克，甚至到南美尋求新併購項目。在今年計劃投入1000億至1100億元人民幣資本開支下，他們會在當中每年撥付50億元人民幣用於減碳及節能項目上。

上 / 下一篇新聞

新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力
新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力
天瀧首推低座7伙 周日起招標發售
天瀧首推低座7伙 周日起招標發售
太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅
太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅
西營盤國光書局舖2700萬易手
西營盤國光書局舖2700萬易手
新德園洋房7.48萬租出 呎租27元
新德園洋房7.48萬租出 呎租27元
翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年
翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年
盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億
盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億
兩新股暗盤齊破底 宏信建設大跌兩成
兩新股暗盤齊破底 宏信建設大跌兩成
隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多
隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多
彭博：萬達擬售內地20家購物中心
彭博：萬達擬售內地20家購物中心
小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈
小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈
各項業務改善 整體毛利率新高
各項業務改善 整體毛利率新高
匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲
匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲
聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員
聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員
小鵬首季淨虧損擴大 料次季收入最多跌四成
小鵬首季淨虧損擴大 料次季收入最多跌四成
知乎首季虧損收窄 付費會員收入新高
知乎首季虧損收窄 付費會員收入新高
眾安銀行擬向散戶推虛擬資產交易股務
眾安銀行擬向散戶推虛擬資產交易股務
同程首季經調整溢利升逾倍
同程首季經調整溢利升逾倍
英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款
英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款
新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%
新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%
標普降軟銀至更深「垃圾級」
標普降軟銀至更深「垃圾級」
Nvidia：美遏華晶片損美科企
Nvidia：美遏華晶片損美科企
張兆聰：光伏玻璃價回升 候吸福萊特
張兆聰：光伏玻璃價回升 候吸福萊特
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
劉思明：A股港股再尋底 回穩還看中特估
劉思明：A股港股再尋底 回穩還看中特估
周顯：被最高級騙子騙了也甘心
周顯：被最高級騙子騙了也甘心
湯文亮：分析員不敢做的樓市調查
湯文亮：分析員不敢做的樓市調查
葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為
葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為
舊樓80%業權申強拍 須符合兩條件
舊樓80%業權申強拍 須符合兩條件