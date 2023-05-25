明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

西營盤國光書局舖2700萬易手

【明報專訊】零售消費市場復蘇，帶動民生商舖買賣轉活。位於西營盤西邊街18至20號國松樓地下、開業逾40年的國光書局，商舖一直作自用，惟資料顯示，國松樓地下A及B舖上月下旬以2700萬元易手，實呎1.35萬元。原業主早在1984年5月以85萬元先購入B舖，另在1987年3月以115萬元購入A舖，涉資共200萬元，即持貨最少36年，帳面獲利2500萬元或12.5倍。

持貨逾36年升值2500萬

上述物業登記買家為威邦有限公司，公司董事為胡秀夏，胡氏一向活躍於物業投資，手上持有不少商舖，包括西營盤東邊街18號地舖，以及油麻地南京大廈地下B1地舖等。值得留意，國松樓已落成47年，具重建潛力，資料顯示，九建（0034） 太子爺柯沛鈞2017年斥資近1680萬元，購入該廈4個住宅單位，至今尚未售出。

另天水圍新北江商場地下A60及A61號舖，面積約300方呎，上月底以1700萬元易手，呎價5.67萬元，目前租予兩餸飯商戶。原業主2011年6月以200萬元買入，持貨快將12年，帳賺約1500萬元或7.5倍。

羅守輝放售太平道一籃子物業

有商舖業主趁勢加快放售物業，利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事潘榮德表示，獲委託連租約放售旺角太平道4號地舖，面積約9580方呎，連23個私家車位，一籃子物業以1.38億元放售。據悉，地舖現由兩間連鎖寵物用品店租用，連同車位租金，每月租金收入約39萬元，若成功以1.38億元售出，租金回報約3.4厘。資料顯示，上述物業由資深投資者羅守輝或有關人士持有，羅氏等2021年6月9480萬元購入，以意向價計，將帳面獲利4320萬元或46%。

另有商廈物業亦放售，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，尖沙嘴康宏廣場8樓15至17室現放售，屬相連單位，面積7354方呎，意向價約1億元，呎價約1.35萬元，以現狀及交吉形式出售。

[香港地產]

相關字詞﹕羅守輝 九建 柯沛鈞 國光書局

上 / 下一篇新聞

新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力
新盤本月成交破千宗 超上月全月 University Hill 2B三輪沽540伙 NOVO 2A下月接力
天瀧首推低座7伙 周日起招標發售
天瀧首推低座7伙 周日起招標發售
太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅
太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅
新德園洋房7.48萬租出 呎租27元
新德園洋房7.48萬租出 呎租27元
中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主
中海油：維持派高息 視乎股價回購 指歐美股東退場 現時星港中東投資者為主
翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年
翻新「南海奮進」號 料延壽最少10年
盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億
盈富等港股ETF 北水短炒活躍 五大成交榜佔3席 盈富昨遭淨沽28億
兩新股暗盤齊破底 宏信建設大跌兩成
兩新股暗盤齊破底 宏信建設大跌兩成
隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多
隔夜拆息急跌百點子 兩個月來最多
彭博：萬達擬售內地20家購物中心
彭博：萬達擬售內地20家購物中心
小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈
小米首季經調整純利增13% 勝預期 受惠成本改善 經營利潤虧轉盈
各項業務改善 整體毛利率新高
各項業務改善 整體毛利率新高
匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲
匯控CFO：擬售12市場業務 集中擴展亞洲
聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員
聯想收入盈利顯著倒退 楊元慶承諾今年不裁員
小鵬首季淨虧損擴大 料次季收入最多跌四成
小鵬首季淨虧損擴大 料次季收入最多跌四成
知乎首季虧損收窄 付費會員收入新高
知乎首季虧損收窄 付費會員收入新高
眾安銀行擬向散戶推虛擬資產交易股務
眾安銀行擬向散戶推虛擬資產交易股務
同程首季經調整溢利升逾倍
同程首季經調整溢利升逾倍
英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款
英指匯控等五大行違競爭法 交易員互通敏感信息 部分銀行或遭罰款
新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%
新西蘭暗示加息周期告終 紐元急挫2%
標普降軟銀至更深「垃圾級」
標普降軟銀至更深「垃圾級」
Nvidia：美遏華晶片損美科企
Nvidia：美遏華晶片損美科企
張兆聰：光伏玻璃價回升 候吸福萊特
張兆聰：光伏玻璃價回升 候吸福萊特
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
技術取勝：長江基建料42.5元有阻力
劉思明：A股港股再尋底 回穩還看中特估
劉思明：A股港股再尋底 回穩還看中特估
周顯：被最高級騙子騙了也甘心
周顯：被最高級騙子騙了也甘心
湯文亮：分析員不敢做的樓市調查
湯文亮：分析員不敢做的樓市調查
葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為
葉創成：尹德輝：市區舊樓重建仍大有可為
舊樓80%業權申強拍 須符合兩條件
舊樓80%業權申強拍 須符合兩條件