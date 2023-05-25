太盟創始人5.5億首置購愛蓮別墅

三級歷史建築 每呎樓面地價3.8萬

資料顯示，上述愛蓮別墅於上月以5.5億元易手，與市值相若，物業登記買家為GRADEL, CHRISTOPHER MARCUS，即太盟投資高天樂。今次高天樂入市，只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。愛蓮別墅佔地約1.95萬方呎，若以地積比0.75倍計，最高可建樓面約14,625方呎，可重建成1或2座洋房，以現時成交價5.5億元計，每方呎樓面地價約3.76萬元。物業由原業主家族約1920至1930年間自行發展，一直作自住用途，其家族成員過身後，將物業奉獻予天主教會，及後於今年1月由遺囑執行人教會機構推出。

君滙港4房4580萬沽 帳賺1.7倍

另近日市場錄得多宗豪宅買賣，市場消息指，奧運站君滙港1座高層F室，4房雙套間隔，實用1700方呎，以約4580萬元售出，實呎26,941元，原業主2006年1674萬元一手購入，持貨約17年，帳面勁賺2906萬元或1.7倍。同區帝峯．皇殿本月錄得首宗二手成交，香港置業分行首席聯席董事張仲賢指，屋苑1座低層A室，實用1424方呎，4房雙套連儲物室間隔，獲區內首置客以約3168萬元承接，實呎22,247元。原業主2010年11月約1989.9萬元一手購入，帳面獲利1178.1萬元或近60%。

世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢匡湖居四期J段雙號屋別墅，實用1373方呎，3房1套連工人房間隔，連私人泊船位，以3900萬元成交，實呎28,405元，略高於市價。原業主2013年1900萬元購入，持貨約10年，帳面獲利2000萬元或1倍。何文田亞皆老街雅麗居一個頂層連天台特色戶，實用1409方呎，4房1套間隔，以2960萬元易手，實呎2.1萬元，原業主2007年1755萬元購入，及後進行內部轉讓，帳面獲利1205萬元或69%。

[香港地產]