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經濟
香港地產

天瀧首推低座7伙 周日起招標發售

【明報專訊】市場聚焦新地（0016）即將推出屯門兆康NOVO LAND第2A期之際，另一市區大盤、恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，上載新銷售安排，周日（28日）起推出120伙招標，是次亮點為首推項目低座Harbour Mansion全數7伙，單位實用面積836至908方呎（部分屬連180至288方呎平台特色戶），全屬3房間隔。

連其他單位共推120伙

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝指，天瀧今批推出招標單位，實用面積836至1942方呎，招標日期5月28日至7月31日。撇除上述7伙低座單位，另113伙招標單位，包含32伙3房戶、79伙4房戶、2伙特色戶，包括全盤最大、實用面積1942方呎連425方呎平台的第1座33樓A室，屬4房3套間隔。

天璽個別餘貨加價5%

天瀧本月初推出至今累售14伙，吸金逾6.88億元；其中第8座31樓A室，實用面積1890方呎4房間隔連平台特色戶，成交價達1.0395億元（不連車位），實呎5.5萬元，創項目暫時最高成交價、呎價紀錄。

其他豪宅方面，新地旗下已屆現樓的九龍站天璽，按最新更新的2S號價單顯示，實用面積1422方呎的20座1區（天鑽璽）75樓D室，最新定價1.03416億元，定價實呎72,726元，對比之前定價為9849.1萬元，定價實呎69,262元，最新定價較之前提價逾492萬元或5%。

昨日市場聚焦新地第三輪開售的大埔白石角University Hill第2B期，其他樓盤僅錄零星成交，其中主打迷你戶的宏安地產（1243）大角嘴Larchwood連沽兩伙，售出單位為10樓E室及10樓H室，實用面積分別202及204方呎，同屬開放式間隔，成交價570.6萬及567.6萬元，實呎同約2.8萬元。

另外，據本報統計，主要新盤5月迄今暫時錄得約5宗取消交易或撻訂個案，新一宗來自已屆現樓、目前由鼎珮持有的長沙灣睿峰，成交紀錄冊顯示，原於本月14日透過招標，以1246.9萬元、實呎24,988元售出的東翼23樓實用面積499方呎D室2房戶，交易未有新進展，預料買家已撻訂，並遭沒收訂金5%涉約62萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕睿峰 新地 九龍站天璽 啟德跑道區天瀧 NOVO LAND第2A期

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