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經濟

香港地產

日家品店NITORI落戶MegaBox 佔地2萬呎

【明報專訊】本港經濟邁向全面復常，吸引外國品牌進駐。在全球擁有逾900家分店、有日本「國民家品店」之稱的NITORI，與嘉里（0683）合作，敲定在九龍灣MegaBox開設旗艦店，佔地約2萬方呎，預計今年9月開業。NITORI表示，希望將日系家居文化推廣出去，計劃在2030年全球設立3000間分店。

被形容為「國民家品店」 9月開業

NITORI宜得利家居總經理杉浦荣表示，香港零售市場發展迅速，一直計劃進軍香港市場，適逢MegaBox邀請，能提供較大面積的樓面，決定在香港開設首間商舖。

相關商舖位於MegaBox 6樓，佔地約2萬方呎，預計9月開業，貨品總類超過5500件，包括家俬、窗簾、寢具、餐具等。他透露，集團品牌擁有56年歷史，目前在全球擁有逾900間分店，計劃2030年在全球開設3000分店，目前在本港亦有物色開設分店的機會。

翻查資料，NITORI 於1967年在日本北海道創辦，最初命名為「似鳥家具店」，在1978年改名NITORI，目前在全球已擁有逾900家分店，遍佈亞洲各地。

MegaBox首4月營業額按年升兩成

MegaBox高級總監吳鎧廷表示，MegaBox今年首4個月營業額按年上升20%、人流則上升40%。連同NITORI在內，商場今年暫已引進9個全新品牌、涉6.5萬方呎樓面，將在今年下半年起分階段開業。

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