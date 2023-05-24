明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

瑜一•天海3房 3792萬沽新高

【明報專訊】新盤市場除有多個新盤準備出擊外，早前已推出之項目不乏高價成交。其中華懋、港鐵（0066）旗下何文田站瑜一•天海，昨日透過招標形式以近3792萬元、實呎逾3.8萬元售出一伙3房戶，成交價、呎價均創今期新高。

瑜一系列累沽405伙 套現68億

華懋銷售總監封海倫表示，上述新售出單位為瑜一•天海第1A座20樓D室，實用面積996方呎，3房連儲物室間隔，成交價3791.87萬元，實呎38,071元。她指出，上述單位坐北向南，採用橫排式設計，客飯廳、所有睡房均能望維港景。

瑜一系列自今年3月開售以來，累積沽出405伙，佔可售單位逾80%，套現逾68億元。

另啟德跑道區有多個新樓盤供應，除新近開售的恒地（0012）等六大發展商合作發展的天瀧外，同區中海外（0688）發展、目前已屆現樓的維港1號，新售出第2B座8樓A室，屬實用面積656方呎、3房1套間隔，成交價1630.6萬元、實呎24,857元。

維港1號3房1630萬沽 實呎2.48萬

此外，由地產代理監管局前主席陳韻雲或有關人士持有的山頂豪宅TWENTY PEAK ROAD BY V，最新上載成交紀錄，全數4幢洋房轉讓予關連人士，每幢作價5.6億至8.6億元，總作價約26.7億元。

上 / 下一篇新聞