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經濟

香港地產

NOVO 2A期銷售提速 擬今上樓書 首階段推兩座519伙 最快下月初開售

【明報專訊】本港經濟今年開始復常，龍頭發展商新地（0016）亦發力推盤，自3月、4月起，先後推售屯門兆康NOVO LAND第2B期，以及大埔白石角University Hill第2A及2B期，銷情均告大開紅盤，新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND全新第2A期各項銷售工作已準備就緒，快將上載樓書，未來一周對外開放示範單位及開價，最快6月初開售。

明報記者 容婌維

踏入第二季，新地賣樓收益來源，主要來自大埔白石角University Hill第2A、2B期，至今共售約715伙，套現逾49.5億元，而University Hill第2B期今日第三輪推售240伙之際（222伙發價單賣），亦密鑼緊鼓部署推出單位總數929伙、樓花期長約1年的屯門兆康NOVO LAND第2A期。

事實上，NOVO LAND系列自去年夏天開售以來，過去8個月累售逾2200伙，估計吸金總額約130億元。雷霆表示，項目屬近兩年來最受港人歡迎的樓盤，由於向隅客眾多，故集團加快推出第2A期單位應市。

NOVO系列不足一年累售2200伙

新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND第2A期提供的929伙，由Arreso第3座、第5座及Charlot第1座組成，是次擬先推出位處項目商場NOVO WALK上蓋的Arreso第3及第5座，涉及519伙，其餘單位擬臨近現樓推售。

至於是次計劃先推出的519伙，單位實用面積約216至1528方呎，涵蓋開放式至3房間隔，另設有特色戶；首階段推出單位主打2房戶型，設有286伙或約55%（以519伙計）。

值得留意，去年開售的NOVO LAND第1A及1B期，已屆現樓，發展商已陸續發信予業主交樓。另外，University Hill第2B期昨日連沽4伙特色戶，單日套現逾4120萬元。

天瀧快將推出低座單位招標

其他市區新樓盤方面，恒地（0012）等六大發展商合作發展的啟德跑道區天瀧，計劃周內推出低座單位招標。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，近日天瀧接獲不少關於低座Harbour Mansion單位的洽購查詢，預計最快本周後期至下周初，推出低座單位招標。他續稱，Harbour Mansion共設7伙，包括5伙標準分層戶、2伙連平台特色戶，標準戶型實用面積約836至907方呎；特色戶實用面積約900至908方呎、另連180至288方呎平台，全屬3房間隔。

恒地同系鄰近港鐵啟德站、已屆現樓的THE HENLEY II，新加推4號價單共31伙，單位實用面積414至575方呎，分別為1房連衣帽間及2房連衣帽間單位，扣除最高5%折扣後，折實售價由971萬至1865萬餘元，折實呎價由23,458至34,423元。恒地已上載新銷售安排，推出4號價單中的12伙單位，於本周六（27日）先到先得發售。

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