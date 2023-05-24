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經濟
國際金融

蘋果購博通5G通訊晶片 組件將在美設計生產

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）昨宣布，與美國晶片商博通（Broadcom）（美：AVGO）達成數十億美元的合作協議，將向博通購入在美國生產的5G通訊晶片。蘋果表示，根據這項多年期協議，博通將與蘋果共同開發5G射頻組件，這些組件將在美國的多家工廠設計和生產，用於協助iPhone及其他蘋果設備連接移動數據網絡。蘋果股價早段跌近1%，博通升逾1%。

合作協議達數十億美元

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示：「蘋果所有產品都依賴於在美國設計和製造的技術，我們將繼續深化對美國經濟的投資，因為我們對美國的未來有堅定不移的信念。」蘋果表示，與博通的交易，是其2021年承諾為美國經濟投資4300億美元的部分內容。

近期美國聯同日本、荷蘭等限制中國的半導體技術發展，令新加坡的半導體行業受惠。中國海關數據顯示，中國4月從新加坡進口價值4.07億美元的半導體製造設備，是去年8月以來最高，較3月增長9.6%。不過中國4月半導體製造設備的整體進口量按年減少27%。

星對華出口集成電路晶片按月增3.5%

新加坡4月對中國的集成電路晶片出貨量按月增長3.5%。不過亞洲其他主要供應商都公布對中國的晶片出口下降。市場人士指出，科技行業正尋求供應鏈多元化，有意減少依賴台灣、韓國等高度集中的晶片來源，為新加坡等帶來機會。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕高通（Qualcomm） 5G晶片 蘋果公司 博通（Broadcom）

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