明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

日收緊半導體設備出口 日股終止8連升 新規7月底生效 中國晶片業指限制力度超美

【明報專訊】日本政府跟隨美國步伐，收緊對華出口半導體技術限制。日本經濟產業省昨宣布修訂《外匯與對外貿易法》，將包括先進晶片製造設備在內的23類產品，列入管制出口項目清單。新措施將於7月23日，即兩個月後生效。《金融時報》報道，部分中國晶片行業高層審視日方的新規後認為，日本的出口限制力度較美國更高，受出口管制的晶片設備類別更廣泛，不僅妨礙中國製造先進晶片的能力，就連用於汽車、洗衣機等低端晶片生產也可能受到影響。

投資者憂慮日本晶片行業出口受阻，刺激獲利盤湧現，電子類股受壓。日經指數昨終止連續8天的升勢，收市微跌0.4%。東證指數抹去原本的升幅，昨收市跌近0.7%。在港掛牌的內地晶片股昨亦普遍下滑，中芯國際（0981）跌6.4%、華虹半導體（1347）跌4.6%、上海復旦（1385）跌近2%。

23類產品出口前須申許可

日本經濟產業省稱，新增的23類受管制產品，除了涉及極紫外線（EUV）光刻機及3D晶片堆疊相關的設備以外，還包括用於晶圓清洗、成膜、熱處理、曝光、蝕刻和檢查等設備。新措施沒有表明針對中國或其他國家，但全部23項新增受管制產品，出口前都須單獨申請許可證。

對於日本政府正式公布針對半導體製造設備的管制內容，中國商務部表示，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。商務部指出，日方公布的措施，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定。

國家商務部：嚴重損害兩國企業利益

去年10月，美國開始禁止14納米或更先進製程的晶片製造設備向中國企業出口。在個別情况下，16納米製程的晶片生產設備也受到禁止。《金融時報》指出，相比下，日本的禁令更嚴厲，連45納米製程等基本晶片的生產設備也受到限制，包括尼康（Nikon）生產的浸沒式光刻機（Immersion Lithography）等設備，理由是部分技術也可用於生產先進晶片。

代表900家企業的中國半導體行業協會上月警告說，日本限制的出口設備範圍太廣，可能會影響成熟製程晶片的供應鏈。不過美國3大晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）（美：AMAT）、科林研發（Lam Research）（美：LRCX）和科磊（KLA）（美：KLAC）表示，美國商務部仍准予出口製造老舊製程晶片的設備。

一名接近荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）的人士表示，該公司仍在等待荷蘭政府的最終細節，預計該國政府將在7月中之前，闡明出口限制措施。這名知情人士稱，日本政府較荷蘭走得更遠，日方的意思是，所有產品都要申請出口許可，問題是日本政府會否批出許可證。

《金融時報》引述一名與晶片製造商密切合作的中國官員稱，ASML預計只會對生產先進晶片的設備實施限制，而其規模較小的競爭對手尼康，將在日本面臨更廣泛的限制。不過尼康預計，日本的出口管制對當前2023至24財年的營收不會產生影響。東京威力科創（Tokyo Electron）（日：8035）則預計，今年年度收入將按年下降23%，但沒有評論這些跌幅有多少歸因於出口管制。

日官員：企業可通過審查獲出口許可

日本政府官員稱，日本出口控制的覆蓋面更廣，不過單憑規格要求，難以判斷哪些限制最嚴格，因為企業仍可通過審查程序，獲得出口設備許可。研究公司TrendForce的數據指出，未來3年，28納米或以上製程的晶片，將佔全球晶圓代工廠產能的75%至80%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日經指數 華虹半導體 中芯國際 東京威力科創（Tokyo Electron） 科林研發（Lam Research） 科磊（KLA） 尼康（Nikon） 日本 出口管制 半導體

上 / 下一篇新聞