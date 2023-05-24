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經濟

于品海近46%南海持股 遭德勤接管

【明報專訊】據聯交所股權披露顯示，網媒「香港01」母企南海控股（0680）的創辦人兼大股東于品海，其持有45.82%權益或314.54億股股份，已遭德勤接管。按南海控股停牌前股價0.035元計，股份市值11億元。

據股權披露顯示，今次接管于品海持股的是德勤中國財務諮詢價值創造與危機諮詢服務副領導人何國樑、財務諮詢服務合伙人侯佳伶及財務諮詢服務合伙人葛俊，3人獲委任為于品海間接全資擁有的「Pippen Limited」、「Rosewood Assets Ltd.」、「First Best Assets Limited」及「Unicorn Assets Group Limited.」的聯席接管人，以控有相關股份。

翻查資料顯示，于品海於2017年至2021年先後9次向建行抵押南海股份，令其抵押股數增至314.57億股或45.83%。按股權披露顯示的最後紀錄，于品海於南海控股持續總數約59.25%，若減去今次接管股份，即于品海直接持股股數將跌至13.43%。

近年南海控股屢次傳出財困，公司在今年3月公布，仍未能刊發2021年業績、2022年中期及全年業績，公司仍在進行內控調查等，公司自2022年4月1日停牌，公司若仍未能解決刊發年報問題，或需於今年9月面臨除牌的問題。

相關字詞﹕接管人 香港01 德勤 于品海 南海控股

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