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經濟

美加息預期升溫 恒指回吐 分析：港股續窄幅上落 中特估仍看高一線

【明報專訊】摩通總裁戴蒙預期美息或升到6厘至7厘，加上美聯儲銀行有行長倡續加息，市場加息預期略升温，對下半年減息憧憬亦稍降。利率期貨料今年12月降息最少半厘的概率，亦由周一逾五成降至約四成半。加息陰霾揮之不去，港股昨日再回吐，恒指最多跌逾300點，科網股等息口敏感股尤弱。有證券界人士認為，因地區銀行吃緊，相信美聯儲加息不會太急，料港股繼續窄幅上落，「中特估」股份仍可看高一線。

戴蒙周一表示，大家應為息率攀升到6厘至7厘而預備好，尤其小型銀行，另有兩名聯儲銀行行長放鷹，力主今年續加息、抗通脹。據芝商所利率期貨數據顯示，預料今年12月降息0.5厘或以上的概率，由51.5%降至45.8% （見圖1），反映市場對美聯儲今年大手減息的預期轉弱。

重磅科網股走低 累港股曾跌逾300點

對息口敏感的重磅科網港股昨日走低，京東（9618）、騰訊（0700）、小米（1810）跌1.2%至1.8%，阿里巴巴（9988）跌0.7%。美團（3690）靠穩，升0.2%；快手（1024）則靠首季扭虧，逆市漲逾3%。恒生科技指數收報3852點，跌1.31%。

內險股平保（2318）、中壽（2628）各挫3.5%與2.2%。內房物管股勢弱，中海外（0688）跌2.1%，碧服（6098）挫2.6%，碧桂園（2007）插3.8%。中芯（0981）受日本出口管制影響，插6.4%，藍籌中最差。周一恒指漲逾200點後，昨回吐246點，收報19,431點，盤中最多挫314點。大市交投續偏少，僅錄863.8億元。北水南下合計淨流入50.5億元，盈富（2800）獲約21億元淨流入，惟昨日股價仍跌1.2%。

龐寶林：美聯儲今年或加息一至兩次

時富財富資產管理顧問黎永良表示，美國小型銀行風險猶在，料美國6月息率不變。他又稱，短期港股缺方向，仍視乎政經局勢，若美國放寬制裁，或俄烏戰事告終，對市場應屬好消息。另外，東驥基金管理董事總經理龐寶林預料，今年美聯儲仍有機會加息一至兩次，又稱現時港股仍處上落市格局，惟有「中特估」股份較有潛力。

港元1個月拆息稍降 結束五連升

另外，港元拆息普遍走低，據香港銀行公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至4.07512厘；與樓按相關的1個月拆息稍降至4.63685厘，結束五連升。

明報記者

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