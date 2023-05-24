金山軟件首季按季多賺3倍

雷軍：全力推進AI應用

集團首季盈利急升，主要受惠合營及聯營分佔虧損大幅收窄，以及來自其他收入4404萬元的收益；去年第四季則錄得4200萬元虧損。金山軟件首季收入按季跌7％至19.7億元，按年升6％。首季毛利按季跌7％至16.3億元，按年升8％。

季內，辦公軟件及服務收入佔53％。辦公軟件及服務業務收入按季跌4％至10.51億元，主要因互聯網廣告推廣業務減少，但按年升21％，好轉受內地辦公軟件訂閱穩健增長驅動，部分被授權業務減少所抵消。首席執行官鄒濤表示，4月推出各種通用辦公套件全家桶「WPS 365」，以提升用戶工作效率，上月又重組會員體系，實現個人辦公軟件訂閱業務高質發展。

網絡遊戲及其他業務佔收入47%，收入按季跌10％至9.19億元，按年跌6％，主要反映若干現有遊戲自然下跌，因《劍俠世界3》及《劍網1：歸來》等手遊收益下滑所致。鄒濤表示，首季《劍網3》的日活躍用戶數及收入均按年增長，2月下旬《劍俠世界3》手遊推出新資料片，與市場活動相結合，激活遊戲生命力和提升玩家體驗，3月下旬《劍俠世界：起源》手遊在越南首發，並預計下半年推出二次元手遊《塵白禁區》及《彼界》。

鄒濤稱，面對生成式人工智能和大語言模型帶來技術變革，集團將重點發展人工智能領域，與大語言模型公司合作，專注自身業務，做好應用層面，積極推動大中小型組織級用戶的數字化轉型升級。