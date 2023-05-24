陸金所首季純利6.72億元 大跌87%

收入按年跌四成至101億

2023年首季陸金所總收入100.78億元，相對2022年首季的173.16億元，按年跌41.8%；2023年首季淨利息收入為33.49億元，較2022年首季49.84億元，按年下跌32.8%，主要是由於新增貸款銷售額減少及收入率降低，部分被公司消費金融業務的淨利息收入增加所抵消。

2023年首季擔保收入為14.17億元，較2022年首季的19.02億元按年跌25.5%，主要是由於貸款餘額減少及費率降低。2023年首季技術平台收入50.1億元，較2022年首季的92.92億元按年跌46.1%，因新增貸款銷售額減少及收入率降低，導致零售信貸賦能服務費減少，以及交易量減少導致轉介及其他技術平台收入減少。

董事長：U形復蘇漸成形

集團董事長兼首席執行官趙容奭指出，首季度充滿挑戰的經濟及經營環境仍在衝擊行業及核心小微企業主客戶。不過，公司觀察到宏觀層面的復蘇已有些許起色，對此持審慎樂觀態度。陸金所的U形復蘇亦逐漸成形，信用評級組合及新增貸款信貸質量正在改善，預計下半年承擔風險的貸款信貸核銷將逐步下降。