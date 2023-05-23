聯儲「鷹王」布拉德 料今年再加息半厘

後年有投票權的布拉德認為，家庭財政仍然寬裕，將繼續支撐消費，在今年餘下時間至明年，基線預測是美國經濟增長相對緩慢，經濟衰退的可能性被誇大。至於今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）昨向CNBC表示，6月加息與否屬「五五波」，最重要是向市場強調，就算6月暫停加息，加息周期仍未完結。芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據顯示，交易員預期聯儲局於6月加息0.25厘的概率，由接近兩成升至接近三成。

英媒指去年歐美五大行內地見紅

美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM）昨舉行「投資者日」，表示收購第一共和銀行（First Republic Bank）後，將從利率上升獲益更大。摩通將今年的淨利息收入指引（不包括交易業務）上調至840億美元（約6552億港元），較此前預測高出30億美元。摩通股價早段微升。市場觀望美國兩黨的債限談判，美股3大指數早段個別發展。美國財長耶倫周日警告，美國財政部不大可能在6月15日前，有能力支付所有帳單。

中美的政治緊張形勢破壞了歐美投行在內地賺大錢的希望。《金融時報》指出，歐美七大投行去年有5家（瑞信、德銀、高盛、摩根士丹利、匯控）在華虧損，僅摩通及瑞銀獲得盈利，逆轉了2021年的豐厚利潤。中國前年批准外資在華擁有全資證券業務，同年7家投資銀行中，有6家在華業務實現盈利。

為避免違反美國的制裁措施，部分投行甚至放棄一些有利可圖的業務。一家投行高層表示，以往會研究內地的人工智能公司，而現在不會。內房危機、在岸股票交易減少等，也為投行在華的經營前景蒙上陰影。

（綜合報道）

[國際金融]