明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Meta違私隱 遭歐盟重罰百億 向美傳用戶數據嚴重違規 須刪已儲存信息

【明報專訊】facebook（fb）母企Meta（美：META）因向美國傳送歐盟用戶的數據，違反歐盟的用戶數據保護條例，被歐盟判罰12億歐元（約102億港元），是歐盟私隱相關罰款的最高紀錄，超越亞馬遜（美：AMZN）去年因違反私隱條例而被判7.46億歐元的罰款。除了判處破紀錄的罰款，歐盟的私隱保護機構亦下令fb的歐盟業務，須在5個月內停止向美國傳輸歐盟用戶的數據，並在6個月內停止處理，並刪除所有已儲存的歐洲公民信息。

在愛爾蘭設立歐洲總部的Meta，被愛爾蘭數據保護委員會（DPC）批評其旗下的fb跨境數據傳輸，沒有充分保障歐盟用戶的基本權利。歐盟法院早於2020年以憂慮美國監控為由，裁定歐美的「私隱保護盾」（Privacy Shield）數據傳輸協議無效，惟Meta仍繼續向美國傳送歐盟用戶的數據，並在美國的伺服器儲存相關數據，使美國的監管機構可接觸到相關數據，而歐盟公民卻缺乏有效的法律途徑，向美方的監控提出反對。

Meta歸咎美歐法律矛盾

歐洲數據保護委員會（EDPB）主席Andrea Jelinek 指出，Meta的侵權行為非常嚴重，因為它涉及系統性、重複和連續的數據傳輸，由於fb在歐洲擁有大量用戶，因此傳輸的個人數據量巨大，今次史無前例​​的罰款，將向科技行業表明嚴重違規行為帶來的深遠後果。

Meta全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）將問題歸咎於歐洲與美國的法律矛盾，質疑數以千計企業在歐洲也有類似做法，唯獨Meta被開刀。Meta的聲明稱，罰款「不合理，且不必要」，並將為無數其他公司開創危險的先例，將對裁決提出上訴，並尋求暫緩執行處罰命令，因為預計美國與歐盟快將有望就數據傳輸達成新的協議。

去年10月，美國總統拜登簽署了一項行政命令，詳述白宮將採取措施，以遵守目前正在談判的歐盟與美國數據私隱框架。市場人士指出，在歐美達成新的協議前，今次裁決可能令美國的廣告、人工智能、人力資源和雲服務等行業，受到跨大西洋數據傳輸限制的影響，為美國政府加快完成相關數據傳送協議增添壓力。

廣告收入面臨威脅

由於新協議尚未推出，Meta上月曾警告，如果歐盟禁止其向美國傳送數據，其全球廣告收入10%將面臨威脅。Meta去年曾威脅，若不能向美國輸送數據，將嚴重影響其經營模式，可能退出歐盟市場。fb目前向逾2.55億歐盟用戶提供服務。

Meta及許多美國科技企業，都在美國經營主要數據中心，並將數據由歐洲傳送至美國處理。與Meta關係密切的人士向《華爾街日報》稱，Meta可能嘗試重新設計其系統，將大部分歐洲用戶信息保留在歐洲，但這做法可能極為複雜。

fb的數據傳送爭議始於10年前，美國國家安全局（NSA）前承包商斯諾登（Edward Snowden），披露了NSA稜鏡計劃（PRISM）監控國內外網民及外國政要的秘密信息，引發奧地利私隱活動家Max Schrems就美國的監控風險訴諸法律，並爭取將歐盟公民數據儲存於歐盟境內。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕稜鏡計劃（PRISM） 斯諾登（Edward Snowden） 美國 私隱 歐盟

上 / 下一篇新聞

匯豐：中國復蘇帶動 人幣料重上6.8 跌穿7算後續偏軟 分析：未偏離窄幅震盪偏強預期
匯豐：中國復蘇帶動 人幣料重上6.8 跌穿7算後續偏軟 分析：未偏離窄幅震盪偏強預期
港1個月拆息續升 料短期續高企
港1個月拆息續升 料短期續高企
洪灝：倘美避開衰退 有利內地出口
洪灝：倘美避開衰退 有利內地出口
快手經調整首扭虧 啟動40億回購
快手經調整首扭虧 啟動40億回購
銀娛上季經調整EBITDA錄19億 升逾2倍
銀娛上季經調整EBITDA錄19億 升逾2倍
4月通脹2.1% 能源用膳煙酒漲價
4月通脹2.1% 能源用膳煙酒漲價
美團KeeTa攻港 開業6分鐘接單
美團KeeTa攻港 開業6分鐘接單
官媒降溫：中特估非直接增國企估值 高盛指受惠市值重估 料約有兩成升值空間
官媒降溫：中特估非直接增國企估值 高盛指受惠市值重估 料約有兩成升值空間
港股通國資央企指數登場 首日升0.8%
港股通國資央企指數登場 首日升0.8%
網上行5月升級頻寬客戶按月增逾倍
網上行5月升級頻寬客戶按月增逾倍
On-us推電子優惠券助企業減碳
On-us推電子優惠券助企業減碳
雅居樂訂融資協議 再獲逾56億貸款
雅居樂訂融資協議 再獲逾56億貸款
港急需拓綠色金融 力保金融地位
港急需拓綠色金融 力保金融地位
聯儲「鷹王」布拉德 料今年再加息半厘
聯儲「鷹王」布拉德 料今年再加息半厘
日上市企業首季淨賺5346億 大增43%
日上市企業首季淨賺5346億 大增43%
張兆聰：快手績佳 待衝高回落收集
張兆聰：快手績佳 待衝高回落收集
鄺超靈：氣候變化趨頻繁 地產業如何應對？
鄺超靈：氣候變化趨頻繁 地產業如何應對？
何民傑：日股強勢恐虛火
何民傑：日股強勢恐虛火
劉宇亮：人民幣受壓 下季現轉機
劉宇亮：人民幣受壓 下季現轉機
俄羅斯民航受累制裁 三成直升機或停飛
俄羅斯民航受累制裁 三成直升機或停飛
技術取勝：國泰上升動力改善
技術取勝：國泰上升動力改善
劉思明：天氣炎熱 電力飲品股受追捧
劉思明：天氣炎熱 電力飲品股受追捧
周顯：中國獨自通縮？
周顯：中國獨自通縮？
湯文亮：為何蝕讓物業會被取笑
湯文亮：為何蝕讓物業會被取笑
銅鑼灣食肆舖加租兩成 返疫前高峰 酒吧續租旺角舖 租金較爆疫時低谷彈一成
銅鑼灣食肆舖加租兩成 返疫前高峰 酒吧續租旺角舖 租金較爆疫時低谷彈一成
莎莎女婿沽灣仔舖 3年帳賺近千萬
莎莎女婿沽灣仔舖 3年帳賺近千萬
內地客付2770萬辣稅購凱玥4房 天瀧3房戶售3157萬 港買家繳474萬稅
內地客付2770萬辣稅購凱玥4房 天瀧3房戶售3157萬 港買家繳474萬稅
南豐等渣甸山批建5幢洋房 平均逾5300呎
南豐等渣甸山批建5幢洋房 平均逾5300呎
瑧蓺開放式戶575萬沽 5年實蝕近三成
瑧蓺開放式戶575萬沽 5年實蝕近三成