南豐等渣甸山批建5幢洋房 平均逾5300呎

屋宇署資料顯示，3月份屋宇署批出19份建築圖則，並以住宅為主，除上述南豐項目外，麗展（0488）去年以13億元收購的西半山旭龢道1及1A號，3月份獲批建1座19層高（在兩層地庫之上）住宅，涉及54,218方呎樓面。

新世界漢口大廈批建21層高商廈

另邱騰達旗下帝邦投資之相關人士持有的九龍塘歌和老街翠亨園，則獲批建1座7層高住宅項目，涉及31,470方呎；上述物業由有關財團於2019年以約6.6億元購入，每方呎樓面地價約20,972元。

商業項目方面，新世界（0017）旗下尖沙嘴漢口道43至49A號漢口大廈，項目最新獲批建1幢21層高的商廈，總樓面涉約13.9萬方呎。至於由希慎（0014）或相關人士持有的銅鑼灣波斯富街85、87及89號，則獲批興建1幢26層高（另設1層地庫）的商廈，涉及總樓面約4.8萬方呎。

3月1314伙動工 9個月新高

此外，啟德續有大型項目動工，帶動私樓動工量上升。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署公布，今年3月份有3個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及1314個單位，比2月份的602伙大增1.18倍，亦為自去年6月以來的9個月新高，當中包括規模最大為新世界等持有的啟德第4B區4號地盤，涉及1305伙。今年首季全港共有6個私宅項目動工，涉及單位總數1916伙，雖然較去年同期的2384伙減少19.6%，惟仍是近兩季最多，陳海潮相信，全年動工量可突破萬伙，挑戰1.2萬伙以上的水平。