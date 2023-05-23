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經濟

香港地產

內地客付2770萬辣稅購凱玥4房 天瀧3房戶售3157萬 港買家繳474萬稅

【明報專訊】通關後內地購買力重返本港樓市，支付大額辣稅入市新盤的個案亦見增加。繼早前有內地背景買家支付至少8662萬元或約15%辣稅，入市九倉（0004）及南豐合作的山頂MOUNT NICHOLSON後，由合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展的鴨脷洲現樓新盤凱玥亦有買家需付15%辣稅入市，涉資近2770萬元。

凱玥上月售出3座23樓B室，實用面積3635方呎，4房4套連書房間隔，成交價1.84658億元，實呎5.08萬元。資料顯示，買家登記中文姓名簡體字，料為內地背景人士，需付至少15%印花稅入市，涉及約2769.87萬元。該買家同時斥500萬元購入該屋苑1個車位，需就車位支付11.25萬元或約2.25%印花稅。換言之，該買家是次共需付至少2781.12萬元印花稅入市。

澐璟招標售3房套戶 3217萬成交

另外，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，亦錄得辣稅入市個案。該盤月初以3157萬元招標售出2座15樓B室，實用1002方呎的3房套戶，實呎約3.15萬元。買家以廣東話拼音的英文名字作登記，惟資料顯示需付15%印花稅涉473.55萬元，料在港另持有物業。

天瀧毗鄰、華潤置地及保利（0119）合作的澐璟，5月至今連售6伙、單月套現近3.1億元，項目昨日招標售出第6座25樓C室，實用面積903方呎、3房1套連儲物房間隔，成交價3217萬元，實呎35,626元。澐璟自去年底開售至今累售92伙，套現逾45.38億元。

University Hill沽4特色戶 吸金4042萬

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2A期，昨以招標方式連沽4伙特色戶，套現逾4042萬元，單位實用393至601方呎、涵蓋2房及3房戶，各單位另連花園，成交價由751.8萬至1190.34萬元，實呎介乎19,130至21,035元。

瓏碧增「派位易」優惠 享0.5%折扣

小學派位結果公布在即，有新盤乘勢新增優惠吸客。坐落於名校網的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，昨修訂價單，新增「派位易」限時優惠，凡於本月26日至6月30日購買項目單位的買家，可享0.5%折扣優惠。項目累售60伙，佔全盤190伙約31%，套現約5億元。

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