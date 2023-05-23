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經濟

香港地產

銅鑼灣食肆舖加租兩成 返疫前高峰 酒吧續租旺角舖 租金較爆疫時低谷彈一成

【明報專訊】本港經歷3年多新冠疫情後，現時市面大致復常，遊客重臨香港，核心旅遊區內尤其「貼地」小店更是大排長龍，令該類食肆租金回升。資料顯示，銅鑼灣著名「食街」登龍街，一個原由「樂湯雞麵館」租用的舖位，最新以月租17.8萬元續租，較該店2020年6月首次租用時的月租上升約23%，亦重返2017年高峰期約18萬元水平。

上述舖位為銅鑼灣登龍街41至51號地下E、F舖，毗鄰著名的「新記車仔面」，對面則為泰國過江龍甜品店After You，兩間均為區內著名的人龍店，而「樂湯雞」租用的舖位，面積約1350方呎。資料顯示，「樂湯雞」原於2020年6月租用該舖，租約期3年，至今年6月中約滿，首兩年月租為14.5萬元，第三年月租則為15萬元，「樂湯雞」於本月初與業主提早約一個多月以月租17.8萬元續租，最新租金較最初租用時加租約23%，呎租約132元。

值得一提的是，今次「樂湯雞」續租，租金除有理想升幅外，甚至重返高峰期水平。資料顯示，該舖對上一手租戶，於2017年6月與業主簽訂租約，首三年（即至2020年6月）租金為18萬元，其後2年月租則加至21萬元，惟當時租戶未有履行最後兩年的租約，即該舖高峰期租金為18萬元。

食肆42萬租葵涌廣場2454呎舖

此外，旺角染布房街一帶，雖然不是該區人流最旺之地段，但就設多間酒吧、食肆，而其中染布房街12至14A號、奶路臣街33至37地下A舖，就有酒吧「掌門精釀啤酒香港店」於2020年5月起租用，該店主打台北釀酒廠直送啤酒。資料顯示，該舖面積約900方呎，原月租7.8萬元，最新與業主續租，租金調升至8.58萬元，加租約10%，呎租約95元。

另方面，作為「掃街天堂」的葵涌廣場，亦有舖位獲食肆高價租用。消息指出，原由新釗記租用的葵涌廣場地下A35至37號舖，舖位正對葵涌廣場側門出入口，毗鄰多間食肆，面積約2454方呎，原由新釗記以月租約50萬元租用，新釗記搬離後，業主叫價60萬元放租，最新獲另一食肆以約42萬元租用，呎租約171元，而最新租金就較舊租低約8萬元或16%。

貼地小店受歡迎 細額舖租表現較佳

中原工商舖董事總經理潘志明表示，政府取消防疫措施後，食肆生意回復正常，近月每月商舖租務成交中，食肆就佔約四成，積極擴張程度僅次於藥妝店，但由於在社交媒體宣傳效應下，即使內地遊客重臨香港，都比較傾向光顧較為「貼地」及「本土化」小店，故市場以面積約2000方呎以下、月租約十多萬元的食肆舖較受歡迎，租金表現亦較佳，但他補充，若以整體計，目前食肆舖租金仍僅達疫情前約七成的水平。

明報記者

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