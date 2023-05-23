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經濟
2023年5月23日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
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劉思明：天氣炎熱 電力飲品股受追捧
【明報專訊】港股昨天做好，暫只可視作周初行情，升勢持續性存疑，操作上維持高位出貨。高溫天氣惹投資市場關注，電力股受到追捧，啤酒飲品股也蠢蠢欲動。
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