劉宇亮：人民幣受壓 下季現轉機

對比其他國家如美國的快速重啟，中國的情况不同，居民被封鎖的時間更長。中國在過去幾年中對遊戲、支付平台、私人教育實行嚴格管控、房地產開發商貸款的規定的嚴重影響。相應的違約、項目延遲和清零政策加劇了信用環境惡化。

3月全球對美債呈現淨增持，對美元資產形成支撐，其中中國增持美債205億美元，結束連續7月淨減持。美國中國10年期國債收益差擴大；中國4月份零售銷售實際下滑。另外，根據國際金融協會（IIF）的數據，中國在4月經歷了股票和債券資金外流的情况。不容忽視的是，美元季節性因素亦可能加劇了美元兌人民幣匯率的波動，令人民幣正面臨熊市壓力。

中國經濟增長並不是完全消極，下半年可能會出現以消費為主導的復蘇。美國再加息的空間有限，下半年美國的收益率將回落，這可能對人民幣兌美元匯率的升值起到一定緩解作用。

地緣政治緊張局勢加劇人民幣疲弱，焦點集中在廣島舉行的G7會議上，日本還邀請了巴西和印尼。美國總統拜登在高峰會後的記者會中表示，美國與內地的關係可望「很快就會解凍」，對人民幣也有支持作用。

人民幣兌美元匯率可能在2023年第二季度至第三季度保持在6.9至7.1的區間內。展望中期走勢，第三季美聯儲或正式暫停加息，美匯指數或重回下行軌道，人民幣匯率有望重拾升勢。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]