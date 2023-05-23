港股通國資央企指數登場 首日升0.8%

成分股與央企指數大部分重疊

恒指公司在4月17日已新推了一隻中國央企指數，50隻成分股為公司本身或第一大股東為內地央企並於香港上市的內地公司。該指數與昨日推出恒生港股通中國國資央企指數30隻成分股大部分重疊，與恒生中國企業指數（即國指）中的H股部分亦大部分相同。恒生港股通中國國資央企指數昨推出首日升0.82%，收報2992.88。截至5月15日該指數中行業比重最高的四大板塊，分別為能源業 （27.1%）、地產建築業 （16.7%）、電訊業 （16.1%） 和必需性消費 （9%）。指數五大重磅股分別為中移動（0941）、中海油（0883）、招行（3968）、中石油（0857）及中石化（0386），比重分別為10.01%、9.33%、7.22%、6.1%及5.31%。

恒指公司指數總監黃偉雄表示，有見央企改革持續推進，預期央企將持續成為中國經濟快速增長的核心驅動力。恒生港股通中國國資央企指數的推出，將有助投資者把握與央企相關的投資機遇。