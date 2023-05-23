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經濟

快手經調整首扭虧 啟動40億回購

【明報專訊】快手（1024）公布首季業績，經調整利潤4200萬元（人民幣，下同），為上市以來首次錄得正數，遠勝市場預期。快手同時宣布，啟動最多40億元的回購計劃，由昨日起至2024年股東大會止，將不時在市場回購股份。快手表示，進行股份回購可展示公司對自身業務展望及前景充滿信心。

料下半年廣告復蘇勢頭更強

截至今年3月底首季，快手虧損8.76億元，按季及按年均顯著收窄，勝市場預期，主要得益於用戶使用指標提升，復常推動廣告業務復蘇。惟首季整體收入出現放緩，按季跌10.9％至252.17億元，已高於市場預期。首席執行官程一笑於業績電話會上表示，外循環推動金融、媒體、教育和零售發展，預期下半年廣告復蘇勢頭更強。快手績前收報53.5港元，升6.9％。

首季用戶增長和新策略「全店ROI」推動毛利增長和海外市場向好。平均日活躍用戶（DAU）按季淨增800萬戶至3.74億戶，平均月活躍用戶（MAU）按季淨增1400萬戶至6.54億戶。

巴西、印尼市場用戶直播付費率增長強勁，首季海外市場經營虧損按季大幅收窄45％至8.23億元。內地市場則受季節性因素影響，經營利潤按季減少24％至9.63億元。

三大核心業務與去年同期的低基數比較，達明顯升幅，但按季復蘇並不理想。受廣告行業季節性因素影響，業務線上營銷服務收入按季跌13.4％至130.64億元。由於去年第四季直播年度盛典活動的高基數效應，首季直播收入按季跌7.1％至93.19億元。其他服務收入按季跌10.5％至28.34億元，因去年第四季為電商促銷季節帶來高收入。

三大核心業務按季復蘇欠佳

談及人工智能大模型項目，程一笑表示，快手已建立大模型團隊，並依託過去在AIGC算法和大規模語言模型方面的技術積累，按計劃推進大模型開發和訓練，各項進展順利，目前仍處於訓練階段。程一笑認為，大模型能為快手帶來長遠發展機遇，惟目前未有發布時間表。

相關字詞﹕AI大模型 廣告 快手

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