匯豐：中國復蘇帶動 人幣料重上6.8 跌穿7算後續偏軟 分析：未偏離窄幅震盪偏強預期

明報記者 歐陽偉昉

截至昨晚6時，在岸人民幣報7.0302，下跌239點子，離岸人民幣報7.0456，下跌193點子，與上周四的5個月低位只差約50點子。人行昨日公布的市場報價貸款利率（LPR）連續9個月不變，1年期和5年期以上分別報3.65厘和4.3厘。因為上周公布的中期借貸便利（MLF）沒有減息，因此LPR保持不變大致符合市場預期。

儲局轉鴿派或支持人幣走勢

對於人民幣跌穿7算水平，匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬表示，除了美國債務上限和內地經濟數據，人民幣近期走弱也受缺乏外資流入，以及境外上市中資股派息的季節性因素影響，而亞洲貨幣也受累於美元高利率和出口疲弱。她認為，人行現時沒有特定要防守的匯率關口，不過當局或會留意一些主要水平，如7.05或7.1。

到今年下半年，周淑芬料在聯儲局轉向鴿派、中國各方面經濟錄得增長，預期人民幣在年底將回升至6.8，不過外在影響因素較多，因此轉勢時間較難預測。另外，高盛發表報告，未來人民幣3個月目標，由6.8降至7.1，雖然資金流動狀况仍未惡化，但短期內還難以看到人民幣會顯著走強的因素，近期美元兌主要貨幣升值，也給人民幣帶來壓力。

前外管局國際收支司司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文指出，即使人民幣近期破7，但沒有偏離「寬幅震盪、略偏強勢」的基準預期。去年11月人民幣在強勁復蘇預期下自7.3反彈，2月後因內地經濟數據和政策喜憂參半而上攻乏力，再因4月經濟數據、美元反彈而加速調整。

料雙向波動 不會單邊下跌

不過，管濤指中國經濟有望總體回升，即使現有數據不足支持人民幣傾向趨勢性升值，但亦不會出現重新承壓的悲觀情形。他指出，內地經濟變化或主導人民幣匯率走勢，人民幣匯率不會單邊上升或下跌，而是雙向波動、穩中趨升。隨着宏觀政策靠前發力，經濟社會全面恢復常態，內地經濟運行震盪回升，基礎國際收支依然較為強勁，可為今年人民幣匯率帶來有力支撐。

商品消費可望帶動內地復蘇

4月中國零售、投資數據差過市場預期，匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶仍對今年內地經濟增長看法正面，經過3年防疫後，居民和企業恢復需時。她指內地服務消費相當強勁帶動就業，隨着經濟持續改善，商品消費可望帶動下一步復蘇，營商環境好轉再推動私人投資見底回升。匯豐早前上調今年中國經濟增長至6.3%，明年預期為5%。