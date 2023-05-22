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經濟
退休綢繆

財富管理

靠投資退休 須及早部署

【明報專訊】通脹影響退休生活開支預算，另一方面，不少香港打工仔希望透過投資或理財創富，富途早前調查顯示，愈近退休年齡的投資者愈會將收入的三分之一放在投資，同時年輕人對退休計劃關注較少，踏入54歲以上才開始策劃退休。富途高級投資顧問鄺智傑表示，退休部署應該提早，因受訪者財富目標達1000萬元，透過儲蓄難以達到，故要透過投資股票、基金及期權等投資工具以達到目標。

明報記者 龍彩霞

富途報告中的投資者分類可見，投資目標是為了退休的百分比，會隨着年紀遞增，26歲以下為33%，54歲或以上的被訪者以退休為投資目標佔近70%。而在被訪者中，27至42歲最有心有力為達到1000萬元目標而努力。事實上，月薪3萬至5萬元的被訪者最進取，而以達到財富自由及買樓為目標的佔比最高。

富途證券國際（香港）公布「富途投資偏好及財富自由報告」，調查發現最多受訪港人以1000萬元為財富自由門檻，以該人群最主要的每月收入2至3萬元，以及儲蓄水平介乎20%至40%中位數計算（若採取最多人月入的中位數2.5萬元，即每月儲蓄7500元），預計須儲足111年，意味只能留下一代享受。報告估計，要提早達標，該人群至少要將收入約40%作投資，但現時整體超過50%受訪者的投資佔收入比率仍低於20%，可見普遍的投資水平與理想目標仍有巨大的差距。

鄺智傑表示，投資者低估通脹的影響，應該早些開始學習投資。雖然上年恒指表現不太理想，但距離退休時會經過多個投資周期，故不應被短期波動而阻礙持續投資。報告顯示，相比支撐實際生活支出，港人更渴望透過投資「致富」，而累積投資經驗愈多者，對財富的期望就愈高。6項投資目標當中，為致富的理想目標而投資的比例最高有27%，其次是「退休」（21%），至於為滿足再投資而選擇了買樓，在調查中僅排名第三。可見不少本港投資者期望投資可以大大提升整體財富水平，達成不同人生目標。

愈近退休 愈易將收入放在投資

而以1000萬作為財富自由目標的群體，會以10至20%收入作投資，上年大市整體呈跌勢，該批被訪者的回報也受影響，只有13%被訪者取得10%回報。

至於港人的理財模式，根據調查顯示，最多人選擇將收入20%至40%作為儲蓄，而近三成受訪者將收入10%至20%用作投資。而26%受訪者將收入20至40%用作投資，鄺智傑表示，愈近退休會較易將收入放在投資，其中43至53歲佔比最多，達31%。

從報告中可見，過去一年，普遍的港人皆鍾情投資股票及基金，而54歲以上的人較偏好持有現金，佔整體受訪者一成多，其次則是27至42歲的人群，接近9%，43至53歲的受訪者則較偏好期權及窩輪的投資產品。

2022年投資市場滿佈陰霾，股債相殺，對財富自由及退休目標都造成影響，鄺智傑表示，調查顯示2023年或會迎來全新局勢，大部分投資者相信市場會轉好，特別是後疫情時代，消費將復蘇，佔40%，有超過20%則認為美聯儲加息步伐放緩，被訪者都透過股票作為主要投資，其次是基金、期權及窩輪。今年看好行業為資訊科技，佔被訪者的20%。其次是必需消費，而第三位則看好公用事業。退休人士則多利用基金為資產增值，認為基金可以分散風險，以避開市場波動。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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