林海山城洋房大埔美景為伴

明報記者 林可為

攝影 馮凱鍵

位處露輝路36號的林海山城，位置偏離大埔市中心和港鐵站，而露輝路一帶的建築密度較低，向來屬大埔豪宅地段。此外，林海山城鄰近香港教育大學，同區主要住宅包括淺月灣、倚龍山莊和聚豪天下，均屬低密度豪宅。林海山城去年夏天推出市場至今，累積售出近25伙。

可觀賞吐露港三門仔一帶海景

至於林海山城最新展示的兩幢附裝修現樓示範洋房，洋溢北歐典雅風格，以啡色、米色和灰色作為主調，裝修格局成熟中見清雅；其中林海徑2號屋，實用面積5341方呎，4房4套設計，客廳設落地趟門連接前花園，飯廳可放置8人大餐枱。可留意是，大廳面積約640方呎，配合7.2米高樓底，連接1522方呎，分別劃作火爐區和種植有香草的戶外花園，洋溢舒閒輕奢氛圍。1樓設3間套房，其中2間望吐露港及船灣淡水湖景觀，另1間望內園。

示範屋富北歐風 清雅穩重

主人套房設於2樓，特色是連接露台，可瀏覽吐露港和船灣淡水湖一帶美景，並附設男、女戶主衣帽間，浴室屬「五件頭」設計。

同時，主人套房外設書房，可供戶主作為工作室，全層面積超過1400方呎 ，貫徹北歐風格設計，如睡牀背牆以黑色為主，配以宮廷絨面波浪裝飾，以及兩盞黃銅金屬燈。另主人套房設有休閒區，放置梳化方便戶主與家人在睡前輕鬆談天。

另一示範洋房為山城徑2號屋，實用面積3346方呎，5房雙套設計，室內格局同樣是地面屬大廳和前花園，1樓、2樓主要屬寢區，其中2樓主人套房亮點，同樣擁有開揚吐露港景色。主人套房實用面積逾530方呎，包括寢室約300方呎、衣帽間近80方呎，以及浴室近150方呎，設計師並將其中一間睡房設計為書房，打造成主人專屬層，而主人套房擺放大型雙人睡牀後，仍具充裕空間，供三邊上落牀及擺放牀尾櫈。

天台供戶主享燒烤樂日光浴

此外，洋房前花園與廚房相連，設計師於廚房放置早餐桌，戶主可與家人一邊享用早餐，一邊欣賞屋外花園；推開分隔的玻璃門，戶主即可將廚房延伸，以舉行戶外派對。

上述兩幢洋房均內設升降機，而天台則可供戶主享受燒烤樂及日光浴。

■有片睇

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