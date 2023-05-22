十大屋苑周末3成交 加息後連續三周單位數

海怡連續三周末冰封

中原地產統計，十大屋苑過去周末2日錄3宗成交，按周回落50%，當中有7個屋苑零成交，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、海怡半島、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，加息對買家構成一定影響，有部分買家認為樓價短期內會下跌，不敢入市，或者轉買為租，加上一手市場持續有新盤低價推售，吸引買家轉投新盤，海怡半島本月交投冰封，只錄得2宗成交，並已連續三個周末零成交。

菁雋133呎247萬沽 4年升逾一成

據美聯物業分行統計，周末十大屋苑共錄約5宗成交，較對前一個周末約6宗跌近17%。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，在新盤交投氣氛熾熱下，業主議價空間有限，買家在新盤開價貼市下，追價意欲亦不大，導致近期成交明顯膠着，相信有待新盤攻勢略為放緩，二手交投才有望回穩。由於近期新盤絡繹不絕，料二手交投短期或續於低位徘徊。

中原地產分行經理曹嘉華表示，過去周末映灣園錄得1宗成交，位於15座高層F室，實用面積563方呎，以685萬元承接，實呎12,167元。買家為一對夫婦，周六首度參觀上址，丈夫見太太十分喜歡該單位，加上是「520」(意指「我愛你」)大日子，故立即拍板買樓贈太太。原業主2007年199萬元買入，持貨約16年，帳面獲利486萬元或2.4倍。另美聯高級分區營業經理陸家民稱，屯門菁雋高層33室，實用面積133方呎，開放式間隔，以246.8萬元售出，實呎18556元，原業主2019年以約222.2萬元購入，帳面獲利24.6萬元或11%。