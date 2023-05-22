University Hill 2B加推 最多漲價12% 周三第三輪發售240伙 今日截票

明報記者 林尚民

University Hill早前更新原有價單，部分已公布價單但未公布銷售安排之單位，提價1.5%至12%，加幅最多為優景閣3座12樓A2室，單位實用面積439方呎，2房戶型，本月5日公布的1號價單中，定價881.1萬元，而最新1C號價單，定價已調高至986.84萬元，加幅12%，扣除最高15%折扣優惠後，折實價838.8萬元，折實實呎19,107元。至於本月13日公布的3號價單中，一個實用面積571方呎的優景閣2座12樓B5室3房戶，最初定價1184.76萬元，最新3A號價單中，定價1297.61萬元，不足一周加價9.5%，折實價1102.97萬元，折實實呎19,316元。

天璽4房8789萬沽 實呎6.18萬

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill 2B期上周六公布最新銷售安排，周三推售240伙，包括222伙以價單形式發售，及18伙招標單位。新地代理總經理胡致遠補充，今批單位涵蓋開放式至3房戶，折實價約327萬至1102萬元，實呎13,024至19,932元，整批單位以定價計市值逾17億元，並於今日截票、明日抽籤。

雷霆又稱，Silicon Hill及University Hill未推售的單位將保留至年底入伙後再推，涉約300伙。另University Hill 2A期昨招標售出3伙特色戶，套現逾2500萬元，成交價約593萬至1074萬元，實呎19,152至21,185元；同系九龍站天璽以約8789萬元售出實用面積1422方呎的20座1區77樓D室，4房連儲物室間隔，實呎6.18萬元。

瑜一‧天海首輪90伙 兩小時沽逾半

瑜一．天海昨則首推90伙以價單形式發售，華懋銷售總監封海倫表示，不少曾在第1B期及1C期入票的向隅客亦再度入票，A組時段已認購15個單位，成交最高金額為3房1套連儲物室平台特色單位，涉資逾3100萬元。項目開售首2小時已速沽48伙或逾五成。另綜合市場消息，過去兩日市場共錄約70宗一手成交（見表），信置（0083）等長沙灣維港滙系列連售5伙，月內則暫沽23伙，大部分買家均具內地背景。