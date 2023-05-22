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經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：資金趁高做淡 納指熊49749

【明報專訊】美國眾議院議長麥卡錫料眾院本周將審議債務上限協議，美股上周反覆向好，道指重上33,500點水平；標指及納指均突破今年新高，標指升至去年8月以來收市新高，納指則創去年4月以來高位。

輪證資金流方面，做淡資金流近日有回升情况，上周四道指及納指淡倉分別錄得150萬及180萬元淨流入，如以過去5日計亦以納指淡倉資金流較多，累計約310萬元。

美國重磅科技股如Alphabet(美：GOOGL）及微軟（美：MSFT）均創今年新高，納指今年以來累升逾25%，大幅跑贏道指及標指分別1%及9%的升幅。如投資者看好納指破位後可望進一步向好，可留意納指牛（49751），收回價12,500點，實際槓桿7.8倍；如認為納指逼近14000點關口或有阻力，又或者希望對冲科技股下跌風險，可參考納指熊（49749），收回價14,800點，實際槓桿10.3倍。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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