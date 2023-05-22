報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
經濟
2023年5月22日星期一
沈永年 大灣區樓市解碼
投資策略
銀行加碼現金回贈至2.6%搶按揭客 比例逾17年高 業界：戰場或轉移減按息定價
貸款增長不似預期 按揭市場不容有失
匯豐伙科大試行數碼港元交易
高基數效應 6月內房銷售恐轉負數
美團攻港今掀戰幔 KeeTa冀年底服務全港
中金陳健恒：內地債息料續跌 增「中特估」吸引力
中金楊鑫：看好內地航空物流公路股
研究覆蓋交通運輸物流等 多次獲選最佳分析師
古瑞瓦特收入盈利增長佳 全球光伏逆變器三哥 加速拓儲能業務
業界料特專科企今年港上市 拓上市新渠道 擬美集資科企或回港
新增章節賦港交所彈性 修改毋須再諮詢
內地電訊商新客增速放緩
梁兆基籲港續出招吸才
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
生命之星 擁約30項專利
余淑穎：擬生育變全職媽媽 須增流動現金作儲備
環球經濟數據
金子：騰訊博跌過龍 Call 13769
張兆聰：人幣瀉航空股反穩 留意國航
張兆聰：美股似挾空 直覺外科強勢
伍禮賢：內地消費復蘇兼數字化服務興起 有利移卡
王良享：美股無Risk Off 何來Risk On？
溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來
許健生：電池科技日新月異 也要兼顧回收環保問題
中小行搶定存 港元利率逼4厘
沈永年：大灣區優質教育選擇多
陸振輝：懂得「虛度」 退休昇華到新境界
梁振輝：日圓走弱 利好日股
陳大為：兩領先指標向下 美股後市存隱憂
謝偉銓：業主積極參與 助提升物管質素
陸振球：長線買股回報勝買債
陸振球：投資傳統經濟股也可豬籠入水
林少陽：港股要做好業績下行準備
技術取勝：滬杭甬處200天線之上
李聲揚：日股估值仍低 可入市
蔡金強：NASDAQ AI盛宴
艾雲豪：得罪矽谷 AI也踩一腳
李順威：債務上限真的有利股市？
劉思明：炒「中特估」撈低殘股要審慎
何啟聰：股價逆市漲 中移牛54835
瑞銀亞洲：好友博反彈 阿里牛61515
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 納指熊49749
周顯：增發人民幣乃「雙刃劍」
王弼：候低掃入價值股考耐性
曾淵滄：「中特估」調整 低吸電訊內銀
湯文亮：新樓熱賣 二手冷清屬正常
陳永傑：聯儲鷹派成員力撐不減息
廖偉強：人才湧港 豪宅租務吐氣揚眉
布少明：樓巿啟動雙循環效應
馬泰陽：花旗料樓巿調整不足懼
University Hill 2B加推 最多漲價12% 周三第三輪發售240伙 今日截票
中資金融高層3.85萬租晉環3房套戶
十大屋苑周末3成交 加息後連續三周單位數
「街市大王」逾億葵涌貨櫃碼頭拓凍倉業務
林海山城洋房大埔美景為伴
星河明居交投減 呎價企穩1.6萬
靠投資退休 須及早部署
沈永年：大灣區優質教育選擇多
【明報專訊】筆者日前與一好友閒談，他為了下一代能擁有開心愉快的學習環境，於是一家三代包括老人家、小朋友舉家移居珠海，這兩年來，他可是感受頗多。
上 / 下一篇新聞
銀行加碼現金回贈至2.6%搶按揭客 比例逾17年高 業界：戰場或轉移減按息定價
貸款增長不似預期 按揭市場不容有失
匯豐伙科大試行數碼港元交易
高基數效應 6月內房銷售恐轉負數
美團攻港今掀戰幔 KeeTa冀年底服務全港
中金陳健恒：內地債息料續跌 增「中特估」吸引力
中金楊鑫：看好內地航空物流公路股
研究覆蓋交通運輸物流等 多次獲選最佳分析師
古瑞瓦特收入盈利增長佳 全球光伏逆變器三哥 加速拓儲能業務
業界料特專科企今年港上市 拓上市新渠道 擬美集資科企或回港
新增章節賦港交所彈性 修改毋須再諮詢
內地電訊商新客增速放緩
梁兆基籲港續出招吸才
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
生命之星 擁約30項專利
余淑穎：擬生育變全職媽媽 須增流動現金作儲備
環球經濟數據
金子：騰訊博跌過龍 Call 13769
張兆聰：人幣瀉航空股反穩 留意國航
張兆聰：美股似挾空 直覺外科強勢
伍禮賢：內地消費復蘇兼數字化服務興起 有利移卡
王良享：美股無Risk Off 何來Risk On？
溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來
許健生：電池科技日新月異 也要兼顧回收環保問題
中小行搶定存 港元利率逼4厘
沈永年：大灣區優質教育選擇多
陸振輝：懂得「虛度」 退休昇華到新境界
梁振輝：日圓走弱 利好日股
陳大為：兩領先指標向下 美股後市存隱憂
謝偉銓：業主積極參與 助提升物管質素
陸振球：長線買股回報勝買債
陸振球：投資傳統經濟股也可豬籠入水
林少陽：港股要做好業績下行準備
技術取勝：滬杭甬處200天線之上
李聲揚：日股估值仍低 可入市
蔡金強：NASDAQ AI盛宴
艾雲豪：得罪矽谷 AI也踩一腳
李順威：債務上限真的有利股市？
劉思明：炒「中特估」撈低殘股要審慎
何啟聰：股價逆市漲 中移牛54835
瑞銀亞洲：好友博反彈 阿里牛61515
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 納指熊49749
周顯：增發人民幣乃「雙刃劍」
王弼：候低掃入價值股考耐性
曾淵滄：「中特估」調整 低吸電訊內銀
湯文亮：新樓熱賣 二手冷清屬正常
陳永傑：聯儲鷹派成員力撐不減息
廖偉強：人才湧港 豪宅租務吐氣揚眉
布少明：樓巿啟動雙循環效應
馬泰陽：花旗料樓巿調整不足懼
University Hill 2B加推 最多漲價12% 周三第三輪發售240伙 今日截票
中資金融高層3.85萬租晉環3房套戶
十大屋苑周末3成交 加息後連續三周單位數
「街市大王」逾億葵涌貨櫃碼頭拓凍倉業務
林海山城洋房大埔美景為伴
星河明居交投減 呎價企穩1.6萬
靠投資退休 須及早部署
銀行加碼現金回贈至2.6%搶按揭客 比例逾17年高 業界：戰場或轉移減按息定價
貸款增長不似預期 按揭市場不容有失
匯豐伙科大試行數碼港元交易
高基數效應 6月內房銷售恐轉負數
美團攻港今掀戰幔 KeeTa冀年底服務全港
中金陳健恒：內地債息料續跌 增「中特估」吸引力
中金楊鑫：看好內地航空物流公路股
研究覆蓋交通運輸物流等 多次獲選最佳分析師
古瑞瓦特收入盈利增長佳 全球光伏逆變器三哥 加速拓儲能業務
業界料特專科企今年港上市 拓上市新渠道 擬美集資科企或回港
新增章節賦港交所彈性 修改毋須再諮詢
內地電訊商新客增速放緩
梁兆基籲港續出招吸才
台企以蠶繭+3D打印 研製人造皮膚
生命之星 擁約30項專利
余淑穎：擬生育變全職媽媽 須增流動現金作儲備
環球經濟數據
金子：騰訊博跌過龍 Call 13769
張兆聰：人幣瀉航空股反穩 留意國航
張兆聰：美股似挾空 直覺外科強勢
伍禮賢：內地消費復蘇兼數字化服務興起 有利移卡
王良享：美股無Risk Off 何來Risk On？
溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來
許健生：電池科技日新月異 也要兼顧回收環保問題
中小行搶定存 港元利率逼4厘
陸振輝：懂得「虛度」 退休昇華到新境界
梁振輝：日圓走弱 利好日股
陳大為：兩領先指標向下 美股後市存隱憂
謝偉銓：業主積極參與 助提升物管質素
陸振球：長線買股回報勝買債
陸振球：投資傳統經濟股也可豬籠入水
林少陽：港股要做好業績下行準備
技術取勝：滬杭甬處200天線之上
李聲揚：日股估值仍低 可入市
蔡金強：NASDAQ AI盛宴
艾雲豪：得罪矽谷 AI也踩一腳
李順威：債務上限真的有利股市？
劉思明：炒「中特估」撈低殘股要審慎
何啟聰：股價逆市漲 中移牛54835
瑞銀亞洲：好友博反彈 阿里牛61515
摩根大通亞洲：資金趁高做淡 納指熊49749
周顯：增發人民幣乃「雙刃劍」
王弼：候低掃入價值股考耐性
曾淵滄：「中特估」調整 低吸電訊內銀
湯文亮：新樓熱賣 二手冷清屬正常
陳永傑：聯儲鷹派成員力撐不減息
廖偉強：人才湧港 豪宅租務吐氣揚眉
布少明：樓巿啟動雙循環效應
馬泰陽：花旗料樓巿調整不足懼
University Hill 2B加推 最多漲價12% 周三第三輪發售240伙 今日截票
中資金融高層3.85萬租晉環3房套戶
十大屋苑周末3成交 加息後連續三周單位數
「街市大王」逾億葵涌貨櫃碼頭拓凍倉業務
林海山城洋房大埔美景為伴
星河明居交投減 呎價企穩1.6萬
靠投資退休 須及早部署
prev
next
相關新聞
張兆聰：美股似挾空 直覺外科強勢
伍禮賢：內地消費復蘇兼數字化服務興起 有利移卡
王良享：美股無Risk Off 何來Risk On？
溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來
許健生：電池科技日新月異 也要兼顧回收環保問題
中小行搶定存 港元利率逼4厘
陸振輝：懂得「虛度」 退休昇華到新境界
梁振輝：日圓走弱 利好日股
陳大為：兩領先指標向下 美股後市存隱憂
謝偉銓：業主積極參與 助提升物管質素