溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來

【明報專訊】敏華控股（1999）主要從事中高端功能梳化的設計、生產及銷售，根據歐睿國際最新發布的市場調研報告，集團連續5年蟬聯全球功能梳化銷售量第一企業。而根據2021年度的美國市場佔有率，敏華為當地功能梳化巿場第三大生產商，亦是中國休閒梳化生產及零售商的領導者。現時集團業務已經由出口代工為主逐漸轉變為品牌銷售為主的商業模式，其中國區品牌銷售業務佔比集團已經超過60%。
去年毛利率純利率齊升
業績方面，去年疫情及營商環境困難帶來重大挑戰，幸好集團落實多項措施，包括積極拓展內地市場及加強經銷商能力，提高產品研發能力，以及豐富產品線，減低了收入的下跌壓力。而利用規模化的產能、質量及成本優勢，帶動毛利率及純利率逆市上升。期內毛利率按年提升1.8個百分點至38.5%，純利率上升至11.0%，公司權益擁有人應佔溢利為19.1億元。董事會建議派發末期股息每股10港仙，連同中期股息每股15港仙，2023財政年度總股息達每股25港仙，派息比率繼續超過五成。
仔細分析內地市場。回顧去年，縱使中國市場受到疫情影響較大，主營業務收入仍達約110.9億元，佔集團的收入比重提升至64%。期內集團積極佈局智慧新零售，實現產品數據化與可視化管理，強化對經銷商的支持力度與升級數位化零售。集團更積極開拓門店，帶動門店數量以及門店面積進一步提升。現時敏華於中國總共擁有6471間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1706間），去年店舖數目淨增長503間。
具海外工廠營運管理經驗
部分投資者或擔心中美關稅對集團的影響。為減輕關稅對收入及毛利造成的不利影響，集團早於2018年6月已在越南收購工廠。經過幾年時間，逐漸積累成熟的海外工廠建設及營運管理能力。另於去年1月，集團更佈局墨西哥工廠，形成海外供給雙工廠，降低出口經營風險，縮短配送距離以降低海運風險。
展望未來，集團認為功能梳化在中國及全球市場份額將持續上升，而龍頭企業在內地市場中市佔率較低，未來依然有着龐大的需求和長期發展空間。只是管理層亦務實地指出，內地消費力暫時仍然疲軟，加上房地產市場發生變化，對家具銷量仍有影響。
至於具體業務策略，針對中國巿場，集團將不斷加強研發投入推創新品，創造梳化年輕態小型化，快速提高認知度及滲透率。至於海外巿場，集團將完善產品線佈局，豐富海外市場的產品線。
誠然去年受大環境拖累，營運甚具挑戰，惟隨着股價由高位顯著回落，相信已大致反映大部分的負面因素。基於業績有望逐步溫和改善，股價料將受惠。根據資料，集團於5月17日從市場上回購了500萬股股份，每股介乎5.35元至5.59元，涉及資金2744萬元。
（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）
凱基亞洲投資策略部主管
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