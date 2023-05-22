溫傑：敏華控股中線料苦盡甘來

去年毛利率純利率齊升

業績方面，去年疫情及營商環境困難帶來重大挑戰，幸好集團落實多項措施，包括積極拓展內地市場及加強經銷商能力，提高產品研發能力，以及豐富產品線，減低了收入的下跌壓力。而利用規模化的產能、質量及成本優勢，帶動毛利率及純利率逆市上升。期內毛利率按年提升1.8個百分點至38.5%，純利率上升至11.0%，公司權益擁有人應佔溢利為19.1億元。董事會建議派發末期股息每股10港仙，連同中期股息每股15港仙，2023財政年度總股息達每股25港仙，派息比率繼續超過五成。

仔細分析內地市場。回顧去年，縱使中國市場受到疫情影響較大，主營業務收入仍達約110.9億元，佔集團的收入比重提升至64%。期內集團積極佈局智慧新零售，實現產品數據化與可視化管理，強化對經銷商的支持力度與升級數位化零售。集團更積極開拓門店，帶動門店數量以及門店面積進一步提升。現時敏華於中國總共擁有6471間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1706間），去年店舖數目淨增長503間。

具海外工廠營運管理經驗

部分投資者或擔心中美關稅對集團的影響。為減輕關稅對收入及毛利造成的不利影響，集團早於2018年6月已在越南收購工廠。經過幾年時間，逐漸積累成熟的海外工廠建設及營運管理能力。另於去年1月，集團更佈局墨西哥工廠，形成海外供給雙工廠，降低出口經營風險，縮短配送距離以降低海運風險。

展望未來，集團認為功能梳化在中國及全球市場份額將持續上升，而龍頭企業在內地市場中市佔率較低，未來依然有着龐大的需求和長期發展空間。只是管理層亦務實地指出，內地消費力暫時仍然疲軟，加上房地產市場發生變化，對家具銷量仍有影響。

至於具體業務策略，針對中國巿場，集團將不斷加強研發投入推創新品，創造梳化年輕態小型化，快速提高認知度及滲透率。至於海外巿場，集團將完善產品線佈局，豐富海外市場的產品線。

誠然去年受大環境拖累，營運甚具挑戰，惟隨着股價由高位顯著回落，相信已大致反映大部分的負面因素。基於業績有望逐步溫和改善，股價料將受惠。根據資料，集團於5月17日從市場上回購了500萬股股份，每股介乎5.35元至5.59元，涉及資金2744萬元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]