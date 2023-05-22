余淑穎：擬生育變全職媽媽 須增流動現金作儲備

【明報專訊】Susan來信：本人今年32歲，任職銀行職員，每月收入6萬元，年底花紅約25%。丈夫David 36歲，每月收入7萬元，為專業人士，工作穩定。我們自住在港島區市值1200萬元的物業，目前尚餘800萬元貸款，以員工低息按揭，每月供款3萬元，另外亦持有一間澳洲物業單位，市值300萬元，有近5.5%收益率。本人計劃在3年內生育兩個孩子，也打算在孩子升讀小學之前，本人會暫停工作，我們兩人現時各持一份自願醫保和定期參與強積金可扣稅自願性供款（TVC）。
本人有兩大理財疑難：1）生育後在未來一段時間內將不會工作，在這段期間我們應該如何作準備？2）現時我們的資產幾乎都投資在物業和保險上，沒有太多餘錢作儲備，應否把海外物業賣掉以應付突發事件？
筆者回覆：根據你提供的現時家庭每月總開支約6.75萬元，佔你現時兩夫婦的總收入51%，但若果太太懷孕後放棄工作，照顧家庭和小朋友，將會變成所有的總開支由丈夫的個人收入全部承擔，變相等於總收入96% ，以現時你們手持的流動現金包括股票有30萬元，只能足以應付現時總開支大約4個月左右。在理財預算上，流動資金必須有足夠6至8個月的存款，作日後因工作變化及家庭需要作周轉的應急安排。故此這個重點你必須慎重考慮，究竟如何增加你們的流動現金，來面對David日後將要全力承擔家庭開支的經濟壓力。此外，小朋友出生前後亦因應會有較多開支而需作準備，例如：分娩準備、添置家居、聘請外傭、小朋友的全面醫療及教育基金儲備等開支。而這方面的儲備開支真的是豐儉由人，你可先蒐集資料及早預算。
澳洲擁物業 租金助補貼開支
另外，你提及在澳洲擁有一個價值300萬元的物業，收益率是5.5%，但就沒有說明這5.5%回報是如何計算及收取，也沒有顯示在你們二人的每年或每月收入當中。若正規地計算300萬元的5.5%，則代表每年可收取約16.5萬元租務回報，若真的有此額外收入，變相每月可平均提供約13,750元的額外收入作生活開支補貼，也算是一個不錯的投資回報。在考慮海外物業的升值潛力而應否放售時，因為在信中沒有提及物業購入價、相關買賣成本及年份，故此不能預算值不值得放售物業。此外，有些業主買入海外物業可能用作將來移民住所、子女升學，以及個人退休計劃收入等，這些因素都要考慮，故此Susan必須審慎地衡量是否值得放售海外物業，作日後生活現金儲備。
在Susan家庭總支出中，物業按揭開支已佔丈夫David近四成總收入，近年加息壓力高企，若Susan在生育後成為一名全職媽媽，相對地David必須加大二人現金流才能足夠應付潛在風險帶來的按揭開支。此外在你和家人的儲蓄中沒有提及相關往後退休收入保障的安排，兩位現時正是事業高峰期，也應要對此作出相關配置，安排好退休生活的儲備。故此我建議兩位先找專業的理財顧問為你們作詳細分析及評估後，再決定長遠生活開支及理財安排。
美聯金融集團高級副總裁
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