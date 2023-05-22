古瑞瓦特收入盈利增長佳 全球光伏逆變器三哥 加速拓儲能業務

撰文 旻晞

古瑞瓦特是次來港，聯席保薦人包括瑞信及中金。市場消息指，其招股集資規模，從去年原定的10億美元，縮減至3至4億美元，相當於最多31億港元。留意去年6月，IDG資本向古瑞瓦特投資9億元，並取得6.52%的股份，按此計算，其時吉瑞估值已達138億元。

新股淡靜 古瑞集資額縮逾半

本港新股市場近期表現認真不濟，踏入第二季以來，7家掛牌新股僅一家至今股價能保持升勢，其餘均要「下潛」，當中北森（9669）上市一個月多股價便較定價大跌七成更是觸目驚心。

不過，相比起北森連年虧損，短期扭虧無望，古瑞便是一家有錢賺、有增長、且在其行業擁有一定領先地位的企業，或較能被投資者接受。去年，按以容量（千兆瓦）計的出貨量，古瑞為全球第三大光伏逆變器供應商，佔有5.5%的市場份額，且於同年按以容量（千兆瓦）計的出貨量，為全球第九大儲能逆變器供應商，佔有6.4%的市場份額。首先是計全球排名，同時其市佔率至少有中高單位數，其行業地位總算相對「貨真價實」。

集團主要設計、研發、製造光伏逆變器，以及儲能系統及其他產品。其產品主要通過包括系統集成商、安裝商、工程、採購及建設承包公司及分銷商，售予其終端客戶。

集團2011年於深圳成立，12年間已將業務拓展至全球180多個國家及地區，擁有全球約210萬名家庭及工商終端用戶。若按市場收入劃分，目前集團最大市場為EMEA（歐洲、中東、非洲），去年收入佔比有52.4%；其次為美洲市場的23.7%；中國市場以16.7%排第三。

光伏逆變器是一種將光伏太陽能電池板的可變直流電（「直流電」）輸出轉換為可饋入商業電網，或供當地離網電網使用的公用頻率交流電（「交流電」）的電氣設備，為光伏系統中關鍵系統平衡（「BOS」）部件，其可直接影響太陽能光伏系統的發電效率，是保證電站長期可靠運行的關鍵設備。據弗若斯特沙利文報告預料按出貨量計，全球光伏逆變器市場規模於2022年至2027之複合年增長率達22%，2027年規模將達690.7千兆瓦（見圖1）。

儲能市場複合年增長56.7%

於2020年，光伏逆變器為集團帶來逾八成收入。惟近年集團於儲能系統業務發展迅速，其收入佔比由2020年的11.3%大幅提升至去年的40.3%，幾乎與光伏逆變器形成叮噹馬頭之勢。集團亦表明，不久的將來，將把儲能作為其戰略重點，旨在利用技術和品牌優勢，快速發展儲能業務。始終其儲能系統技術不單適用於其他能源系統，不止局限於光伏電，發展空間龐大。同一份報告便預測，按新增裝機容量計，全球儲能市場規模於2022年至2027年複合年增長率高達56.7%，較光伏逆變器市場增長更迅速。

集團目前生產廠房主要位於惠州，截至去年底惠州第一工廠年設計產能200萬台；第二工廠亦已於去年8月投產。另外集團於隨州工廠主要生產觸感器及電纜。而其海外首家工廠，即越南工廠於今年2月已在測試中。

毛利率平穩 留意外匯影響

財政方面，集團往績期間收入及盈利都保持較快速增長，去年更因歐洲能源危機引起傳統能源價格飈升，導致EMEA市場對儲能系統及服務、分佈式光伏逆變器的需求有所增長，令集團收入及盈利均有逾倍增長（見圖2）。而雖然近年原材料成本上升，惟其毛利率大體保持平穩，亦或反映其能轉嫁成本予客戶的議價能力。

另外，須留意由於古瑞收入以歐美市場為主，故匯率走勢對集團盈利有較顯著影響，例如去年美元與歐元兌人民幣呈大體升值，便為集團帶來1.18億元（人民幣，下同）匯兌收益，反之2020、2021年人民幣相對走強時，便連續兩年錄得匯兌虧損2070萬元及5750萬元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]