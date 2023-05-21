明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：煤氣公司擬曲線出售氫氣

【明報專訊】對於大型貨車和巴士等重型商用車輛來說，鋰電池充電時間太長。相比之下，氫燃料電池每次加氫氣只需幾分鐘，和燃油車入油需時相距不遠，這不會影響商用車輛的營運效益。原來，香港中華煤氣有限公司（0003）亦瞄準這個市場，想出了一個變相供應氫氣的方案。

沿用現有煤氣管 加氫站現場分離氫氣

在「汽車科技研發中心」（APAS）早前主辦的研討會中，香港中華煤氣總經理（工商市務及營業）鄭曉光表示，該公司的煤氣其實是由幾種氣體組成，其中49%為氫氣，29%為甲烷，其餘是二氧化碳、一氧化碳、氧氣和氮氣。而工業界早已經有一種設備可以利用化學品來分離和提純氣體。因此，若本地有企業需要大量氫氣供應，實可以使用這種設備和該公司的煤氣，即場分離出氫氣。該公司認為，這個方案有多個優點。首先，其成本一定比用貨車運送壓縮氫氣化算得多。另一方面，該公司亦毋須改變生產工序和鋪設新管道。

該公司已經和某些經營加油站的公司初步接觸過。他強調，上述的氣體提純和分離設備技術已非常成熟，毋須多少保養維護工作，只需定期換上新的化學品即可。至於從煤氣分離出氫氣之後，其餘的「尾氣」（包括甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧氣和氮氣等）如何處理，他表示，可以將之稀釋，再重新注入到新生產的煤氣之中，但無提及如何收集。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]

上 / 下一篇新聞