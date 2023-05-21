矽谷銀行 曾是中國初創開戶首選

據Webb-site網站在3月披露的資料，本港有12家上市公司與矽谷銀行有業務往來，連同公司年報或招股書資料顯示，至少有16家上市公司與矽谷銀行有關連。在3月多家在港上市的生物科技公司發出通告，指有存款放在矽谷銀行，但未見詳細披露是否存放在矽銀在開曼群島的分行。這些上市公司均表示即使未能取回在矽銀的存款，對公司財務都沒有重大影響。

初創可一周內開設支票帳戶

知情人士稱，獲主流風投基金注資的初創企業，可在一周內於矽谷銀行開設支票帳戶，有別於在渣打、匯控及花旗等傳統銀行，開戶隨時需要3至6個月，因為大型銀行都有嚴格合規程序。風投基金也喜歡與矽谷銀行合作，原因是該銀行容許風投基金查看及審批初創公司的資金用途，讓風投基金對初創企業的資金有更大的話語權，甚至可拒絕批准初創企業的開支。

中國一直是矽谷銀行的重點市場，早於1999年首次在中國開展業務。2010年時任行政總裁魏高思（Ken Wilcox）曾把整個董事會帶到中國開會，以示重視中國市場。這也是矽谷銀行首次在海外召開董事會會議。

1999年首次在中國開展業務

2012年，矽谷銀行與上海浦東發展銀行成立了各持股50%的浦發矽谷銀行，在內地提供服務。除了這家合資銀行，矽谷銀行母企矽谷銀行金融集團還在北京和上海分別設有創業投資管理和科創商務顧問公司，並在杭州成立了一家貸款擔保公司。

諷刺的是，這家因管理不善而最終倒閉的星級銀行，曾在中國設立「矽谷銀行管理大師論壇」，分享管理之道。在矽谷銀行倒閉後，浦發矽谷銀行曾發通告稱，擁有獨立經營的資產負債表，並按照中國法律法規穩健經營，業務未受矽谷銀行影響。

[企業地球村]