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經濟
企業地球村

矽銀爆煲 內地香港客存款歸零 FDIC僅保美國存戶 海外分行存戶不獲保險覆蓋

【明報專訊】美國地區銀行爆煲，亞洲客戶卻成了主要苦主。美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管美國矽谷銀行（SVB）後，雖然表示所有存款都獲保險擔保，但原來FDIC僅保障美國矽銀的存戶，在離岸避稅天堂開曼群島（Cayman Islands）分行開戶的矽谷銀行海外存戶，並不獲相關保障。他們的存款目前仍被FDIC接管，受影響的存戶大多數來自亞洲，當中包括多家內地及香港的投資公司。矽谷銀行表示，開設開曼群島分行的目的，是為了支援銀行在亞洲的活動。這意味該行倒閉，亞洲客戶所受的影響最大。

資料來源：華爾街日報、CNBC

矽谷銀行是最受初創企業及風險資本青睞的銀行之一，向來積極發展中國市場的業務。總部位於香港的私募股權公司Phoenix Property Investors發言人向《華爾街日報》表示，當FDIC宣布將為無擔保的存款提供保險，似乎是指「所有存款也受到保障，包括我們的存款」，這些聲明意味「我們最終能取回餘額，只是需要一些時間，我們感到被誤導了」。

開曼群島分行曾保證可取回資金

多家在開曼群島分行有存款的內地及香港企業員工向《華爾街日報》表示，在矽谷銀行倒閉後不久曾收到開曼群島分行向客戶保證，稍後可取回自己的資金，相關交易正在處理。不過到3月底，銀行結單卻顯示，他們在矽谷銀行的存款餘額歸零，原有資金被轉移至「SVB Receiver（矽谷銀行接管人）」。換言之，存款已被FDIC凍結。

FDIC在3月底通知這些存戶，他們將被視為「一般無擔保債權人」（general unsecured creditors），存款不會獲保險覆蓋。FDIC的通知，令這些存戶大為震驚。他們從沒想過FDIC於3月10日接管矽谷銀行時所發的存款保險聲明，原來並不包括自己。根據美國《聯邦存款保險法》的規定，只有美國本土的存款受到保護。當矽谷銀行的美國支行，以及其貸款和存款在3月底被第一公民銀行（First Citizens Bank）（美：FCNCA）收購，開曼群島分行並不在收購範圍以內，相關存款繼續被FDIC凍結。

FDIC當時估計，矽谷銀行倒閉給其存款保險基金（DIF）帶來200億美元損失。具體虧損將在FDIC終止接管時確定。矽谷銀行約900億美元的證券和其他資產，將繼續處於託管，等待處置。在破產清算的情况下，開曼群島分行存戶的清償順序，將在債券持有人和其他債權人之後。

律師：或沒足夠資產全額賠償存戶

著名的高贏律師事務所（Goodwin Procter）律師William Stern指出，未受存款保險保護的存戶，只有在其清償順序前的債權人獲得賠償後，才能在餘下資產的範圍內得到賠償，屆時可能已沒有足夠的資產，全額賠償這些存戶的損失。

曾效力於FDIC的退休律師Christopher Curtis表示，外國存款一直不在美國保險範圍內，這些存戶最終可能只得到很少的賠償，甚至一無所有。截至去年底，矽谷銀行持有139億美元的海外存款，但該銀行和監管機構未有披露，開曼群島分行在矽谷銀行倒閉時仍有多少存款。

銀行監管機構未披露海外存款

該銀行去年底僱有的8500多名員工當中，有五分之一在美國境外。除開曼群島以外，矽谷銀行在德國和加拿大也有分支。不過，兩國的分行不收受存款，只提供貸款。該銀行在英國的子公司已被匯控（0005）接管。截至3月10日，約有85億美元存款。

市場人士指出，矽谷銀行的問題之一，是客戶結構過於單一，主要是科技企業，又或幣圈企業。這些初創公司大多缺乏盈利，當市場充斥熱錢時可輕鬆融資，進入加息周期後資金趨緊，很多科技企業也面臨資金乾塘。

[企業地球村]

相關字詞﹕聯邦存款保險公司（FDIC） 存戶 開曼群島 避稅天堂 銀行危機 矽谷銀行（SVB）

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