薈晴開放式戶逾6年 實蝕近8%離場

YOHO Midtown 3房13年升值1.4倍

另外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，新盤接連推售，元朗區交投回落，本月暫錄約51宗二手成交，按月跌逾一成。他續稱，區內新晉屋苑YOHO Midtown，剛錄本月首宗成交，單位為3座中層C室，實用615方呎，3房間隔，原業主以985萬元放售，議價後減價10萬元或1%，以975萬元易手，實呎15,854元。王續稱，原業主2010年3月以404.7萬元買入單位，持貨逾13年，帳面獲利570.3萬元，單位期內升值逾1.4倍。

University Hill周三推售240伙

新盤市場聚焦新地（0016）旗下大埔白石角University Hill系列，自4月底起展開4輪大型銷售，不足一個月累售逾700伙，發展商乘勝追擊，日前以原價加推128伙後，新地昨晚上載銷售安排，將在本周三（24日）推售240伙，包括以價單方式發售222伙，另有18伙以招標方式出售。

另華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一．天海，將於今日首輪推售90伙，在明日（22日）起推出20伙向南維港3房1套大單位及特色單位招標。

瑜一第1C期1875萬沽出1伙

瑜一．天海開售前夕，瑜一第1C期昨日再售出一伙，為第5B座5樓A室，實用656方呎，3房連套房間隔，成交價1875.01萬元，實呎28,582元。項目在過去9天內連沽7伙，套現逾1.2億元。發展商表示，項目瑜一系列自今年3月開售以來，已累積沽出354伙，套現逾61億元。

此外，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna，昨日沽出3伙，單日吸金約1785萬元。